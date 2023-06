15 giu 2023 16:41

IL LEONE INVESTE IN EUROPA – GENERALI HA ACQUISTATO PER 2,3 MILIARDI LIBERTY SEGUROS, LA CONTROLLATA EUROPEA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA AMERICANA LIBERTY MUTUAL – “L’ACCORDO INCLUDE ATTIVITÀ IN IRLANDA, PORTOGALLO E SPAGNA” – IN LIZZA PER LA SOCIETÀ, CHE HA 1.700 DIPENDENTI E UN PORTAFOGLIO DI PREMI DI 1,2 MILIARDI SOPRATTUTTO IN RC AUTO, C'ERANO ANCHE ALLIANZ E AXA...