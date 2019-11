23 nov 2019 10:19

LIVING ON THE HEDGE – PREPARATEVI AL PEGGIO: “BRIDGEWATER”, IL PIÙ GRANDE “HEDGE FUND” DEL MONDO, HA SCOMMESSO 1 MILIARDO DI DOLLARI SU UN CALO DEI LISTINI AZIONARI MONDIALI A MARZO – IL FONDO GUADAGNERÀ SE “S&P 500” E “EURO STOCK 50” FINIRANNO IN ROSSO – “BRIDGEWATER” ANTICIPA SEMPRE I TREND DI MERCATO: È PREOCCUPATO DA UNA POSSIBILE VITTORIA DELLA WARREN ALLE PRIMARIE AMERICANE E DA…