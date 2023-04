IL NUOVO ATTESISSIMO VISORE DELLA APPLE RISCHIA DI ESSERE UN COLOSSALE FLOP – DOPO 7 ANNI DI PROGETTAZIONE, A GIUGNO SARÀ PRESENTATO “APPLE REALITY PRO”, UN DISPOSITIVO PER REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA. PERMETTERA’ DI UTILIZZARE TUTTE LE APP DI IPHONE E IPAD, AVRA’ DIVERSI VIDEOGIOCHI, UN SOFTWARE PER VEDERE LO SPORT IN MODALITÀ VIRTUALE, APPLICAZIONI DI FITNESS - MA IN QUANTI SBORSERANNO ALMENO TREMILA EURO PER QUSTO “GIOCATTOLO“?