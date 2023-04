IL METODO MELONI: BLINDARE I COLOSSI DI STATO CON MANAGER AFFIDABILI PER METTERE A TERRA IL PNRR - IL CONTROLLO DELLE PARTECIPATE DIVENTA ANCORA PIÙ STRATEGICO GRAZIE ALLA RICCA DOTAZIONE DEI FONDI EUROPEI - LEONARDO SARA’ DECISIVA PER LA RIVOLUZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENEL SULLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENI SUI BIOCARBURANTI - ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA FANNO CAPO BEN 24,3 MILIARDI DI OPERE, PARI ALL'11% DELL'INTERO PNRR ITALIANO - E POSTE DOVRA’ IMPLEMENTARE I SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE…

Estratto dell’articolo di Paolo Baroni per “la Stampa”

CLAUDIO DESCALZI E GIORGIA MELONI

Il ruolo delle «Sei sorelle», i grandi gruppi pubblici di prima fascia controllati dallo Stato, è strategico: lo è stato sino ad ora nell'avanzamento del Pnrr e lo è altrettanto per la sua implementazione legata ai fondi aggiuntivi del REpowerEu che garantirà all'Italia molti miliardi di euro di fondi aggiuntivi per rafforzare la nostra autonomia sul fronte dell'energia.

ha la sua importanza piazzare persone di fiducia negli altri gruppi nel momento in cui si vorrà affidare a Enel, piuttosto che a Leonardo o Terna i fondi che non si riescono a spendere a causa dei ritardi accumulati da altri progetti.

ENEL

STEFANO DONNARUMMA

Valgono in tutto quasi 4 miliardi i progetti assegnati all'Enel nell'ambito del Pnrr per lo più concentrati nella missione relativa alla «Rivoluzione verde e transizione ecologica». Di questi 3,5 miliardi riguardano investimenti sulle nuove reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e sul fronte della resilienza agli eventi climatici estremi.

Con 190 milioni di euro viene invece finanziato l'ampliamento della fabbrica di pannelli fotovoltaici di Catania. Altri 130 milioni serviranno a sviluppare progetti per la produzione di idrogeno verde, a cui si aggiungono una serie di gare vinte in Puglia, Calabria e Liguria.

ENI

ROBERTO CINGOLANI

Fino ad oggi il ruolo dell'Eni nell'ambito del Pnrr è stato marginale: il gruppo […] partecipa solamente ad una serie di progetti nell'ambito della ricerca e sviluppo di tecnologie innovative assieme a università e centri ricerca. Il salto di qualità, ora, Eni lo potrebbe fare sfruttando i miliardi del REpowrEu ed aumentando il proprio impegno sul fronte dello sviluppo dei biocarburanti, col sito di Gela destinato ad incrementare la propria capacità, e sul fronte della cattura della Co2 sfruttando i giacimenti esauriti di gas dell'Adriatico.

LEONARDO

terna

La […] società […] gioca un ruolo importante soprattutto nel campo della digitalizzazione del Paese. Leonardo, assieme a Tim, Cdp e Sogei ha infatti dato vita al «Polo strategico nazionale» per dotare la Pubblica amministrazione di tecnologie e infrastrutture cloud che possano beneficiare delle più alte garanzie di affidabilità, resilienza e indipendenza.

Il nuovo Cloud nazionale, nell'ambito di un piano che nel complesso vale 3 miliardi, è destinato ad ospitare dati e servizi critici e strategici di tutte le amministrazioni centrali (circa 200), delle aziende sanitarie locali e delle principali amministrazioni locali (Regioni, città metropolitane, comuni con più di 250 mila abitanti).

TERNA

MATTEO DEL FANTE

Sono tre i progetti, valore complessivo circa 1 miliardo di euro, che il gestore della rete elettrica nazionale ha proposto […] realizzare il «Ramo est» del Tyrrhenian Link che collega Campania e Sicilia e migliorare l'integrazione tra le varie zone di mercato ed utilizzare in maniera più efficiente i flussi di energia provenienti da fonti rinnovabili. […]

POSTE

Da Poste Italiane passa uno dei progetti più rilevanti […] con circa 7.000 uffici postali situati nei comuni più piccoli sotto i 15 mila abitanti, nei quali saranno aperti sportelli unici per l'accesso ai servizi della Pubblica amministrazione, e con una rete di oltre 250 aree di coworking su tutto il territorio nazionale […] I cittadini potranno richiedere certificati anagrafici, carte d'identità e passaporti, codice fiscale, certificati previdenziali e giudiziari e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazioni.

GRUPPO FS

frecciarossa 1000 1

[…] Da rinnovare ci sono però i vertici di Rfi e Trenitalia, poltrone […] ambite per effetto dei maxi investimenti previsti in questo campo dal Pnrr. Ad oggi a Rete Ferroviaria Italiana, in particolare, fanno capo ben 24,3 miliardi di opere, pari all'11% dell'intero Pnrr italiano. […] Riguardavano l'affidamento lavori Napoli-Bari per un valore di 370 milioni e quello dei lavori per estendere il sistema di gestione e controllo del traffico ferroviario Ertms (3,27 miliardi) e dei lavori Palermo-Catania per un valore di 1,21 miliardi. […]

