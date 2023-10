13 ott 2023 15:36

MONTE DEI “PACCHI” DI SIENA – GLI EX MANAGER MPS MUSSARI E VIGNI SONO STATI ASSOLTI IN CASSAZIONE NEL PROCESSO SULLA CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI CON CUI DAL 2009 LA BANCA SENESE CERCÒ DI OCCULTARE PERDITE DI BILANCIO. DALLA POLITICA A BANKITALIA: I 20 ANNI DI ERRORI CHE SONO COSTATI 20 MILIARDI AGLI INVESTITORI - LA BANCA, COMPLICE IL RIALZO DEI TASSI D’INTERESSE, È SULLA VIA DEL RISANAMENTO. MA LA MISSIONE DEL TESORO, CHE NEL 2017 LA RICAPITALIZZÒ CON 8,5 MILIARDI PER SALVARLA, NON È COMPIUTA: LO SARÀ L’ANNO PROSSIMO SE…