14 apr 2021 15:45

È MORTO BERNIE MADOFF - IL FINANZIERE AVEVA 83 ANNI ED ERA IN CARCERE: DOVEVA SCONTARE UNA CONDANNA A 150 ANNI, PER UNA DELLE PIÙ GRANDI TRUFFE DELLA STORIA, UN MEGA SCHEMA PONZI DA 65 MILIARDI DI DOLLARI AI DANNI DI MIGLIAIA DI PERSONE - L’ANNO SCORSO AVEVA CHIESTO AL TRIBUNALE DI NEW YORK DI ESSERE SCARCERATO: “MI RESTANO SOLO 18 MESI DI VITA, FATEMI USCIRE. SONO MALATO TERMINALE. NON ESISTE UNA CURA PER IL MIO TIPO DI MALATTIA. HO SCONTATO 11 ANNI E, FRANCAMENTE, HO SOFFERTO…”