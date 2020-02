8 feb 2020 09:19

“MI RESTANO SOLO 18 MESI DI VITA, FATEMI USCIRE” - IL FINANZIERE BERNIE MADOFF, CONDANNATO A 150 ANNI DI PRIGIONE PER UNA DELLE PIÙ GRANDI TRUFFE DELLA STORIA, HA CHIESTO AL TRIBUNALE DI NEW YORK DI ESSERE SCARCERATO: “SONO MALATO TERMINALE. NON ESISTE UNA CURA PER IL MIO TIPO DI MALATTIA. HO SCONTATO 11 ANNI E, FRANCAMENTE, HO SOFFERTO…” - MADOFF SI E’ DICHIARATO COLPEVOLE DI TRUFFA A MIGLIAIA DI PERSONE PER 65 MILIARDI DI DOLLARI…