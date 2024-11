MUSK HA SCOMMESSO SUL CAVALLO GIUSTO - LA VITTORIA DI TRUMP HA FATTO SCHIZZARE IL TITOLO DI "TESLA" A WALL STREET (+14.3%), FACENDO GUADAGNARE 13 MILIARDI DI DOLLARI A ELON MUSK - IL MILIARDARIO HA INVESTITO "SOLO" 130 MILIONI NELLA CAMPAGNA ELETTORALE, E HA OTTENUTO UN RITORNO PARI ALL'11 MILA PER CENTO - VOLANO LE BORSE AMERICANE: IL "DOW JONES" SALE DEL 3,12% - IL "NASDAQ" AVANZA DEL 2,12% - "S&P 500" METTE A SEGNO UN PROGRESSO DELL'1,87%

WALL STREET RECORD, DJ +3,12%, NASDAQ +2,12%

(ANSA) - WASHINGTON, 06 NOV - Wall Street procede positiva e vola a nuovi record. Il Dow Jones sale del 3,12% a 43.535,19 punti, il Nasdaq avanza del 2,12% a 18.831,80 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,87% a 5.892,24 punti.

CNN, 'MUSK HA GUADAGNATO 13 MILIARDI DALLA VITTORIA DI TRUMP'. 'LA SUA DONAZIONE DI 119 MILIONI È STATA BEN RIPAGATA'

donald trump - elon musk

(ANSA) - Elon Musk ha donato 119 milioni di dollari per sostenere la campagna elettorale di Donald Trump ma la sua scommessa è stata subito ben ripagata dalla vittoria del tycoon, facendo schizzare i titolo di Tesla a Wall Street (+13%) con un guadagno di 13 miliardi di dollari, pari ad un ritorno dell'11.000% del suo contributo. Lo scrive la Cnn.

TESLA CORRE A WALL STREET, +14,38%

(ANSA) - Tesla corre a Wall Street con la vittoria di Donald Trump. I titoli del colosso di Elon Musk salgono del 14,38%.

CRIPTOVALUTE: BITCOIN BALZA DELL'8%, NUOVO RECORD DOPO VITTORIA TRUMP

(LaPresse/AP) - Il prezzo del bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo oggi e le azioni correlate alle criptovalute sono aumentate. Gli investitori avevano scommesso che la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti sarebbe stata una manna per le criptovalute. Il bitcoin è balzato di quasi l'8% nelle prime contrattazioni, superando i 75mila dollari e infrangendo il precedente record stabilito a marzo. Il dogecoin, la criptovaluta preferita del miliardario Elon Musk, uno dei più importanti sostenitori di Trump, è salito fino al 18%. Anche altre criptovalute sono salite alle stelle, tra cui l'etere, la seconda criptovaluta più popolare al mondo dopo il bitcoin, che è aumentata dell'8%. Le azioni correlate alle criptovalute hanno superato il resto del mercato azionario.

ELON MUSK AL COMIZIO DI TRUMP AL MADISON SQUARE GARDEN - FOTO LAPRESSE

Coinbase, uno dei più grandi exchange di criptovalute, è balzato del 17%. Il brokeraggio online Robinhood Markets, che offre trading di criptovalute, è salito del 12% e MicroStrategy, che afferma di essere il "più grande detentore aziendale di bitcoin", è balzato del 10%. In precedenza, Trump era uno scettico delle criptovalute, ma ha cambiato idea e ha abbracciato le criptovalute prima delle elezioni. Ha promesso di rendere l'America "la capitale delle criptovalute del pianeta" e di creare una "riserva strategica" di bitcoin.

La sua campagna ha accettato donazioni in criptovaluta e ha corteggiato i fan delle criptovalute a una conferenza sui bitcoin a luglio. Ha anche lanciato World Liberty Financial, una nuova impresa con i membri della famiglia per negoziare criptovalute. Bitcoin è salito del 77% quest'anno. "Bitcoin è l'unica risorsa che sarebbe sempre salita alle stelle se Trump fosse tornato alla Casa Bianca", ha affermato Russ Mould, direttore degli investimenti presso Aj Bell, una piattaforma di investimento online britannica. Dopo aver toccato il suo nuovo massimo, il mercato ora sta speculando su "quando, non se, sfonderà i 100mila dollari", ha detto.

elon musk comizio a filadelfia per donald trump.

"Trump ha già dichiarato il suo amore per la valuta digitale e i trader di criptovalute ora hanno un nuovo capitolo con cui entusiasmarsi ancora di più su dove potrebbe arrivare il prezzo", ha detto Mould.

Altri esperti hanno messo in guardia dai rischi: "Gli investitori dovrebbero cimentarsi nelle Criptovalute solo con denaro che sono disposti a perdere - ha affermato Susannah Streeter, responsabile di denaro e mercati presso Hargreaves Lansdown -. Perché abbiamo già assistito a queste forti oscillazioni in passato". Gli operatori del settore delle Criptovalute hanno accolto con favore la vittoria di Trump, nella speranza che sarebbe stato in grado di far passare i cambiamenti legislativi e normativi per i quali hanno fatto pressioni a lungo.

elon musk donald trump

Trump aveva già promesso che, se eletto, avrebbe rimosso il presidente della Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, che ha guidato la repressione del settore delle Criptovalute da parte del governo degli Stati Uniti. "Stasera gli elettori delle Criptovalute si sono espressi in modo deciso, al di là delle linee di partito e nelle gare chiave in tutto il paese", ha affermato il ceo di Coinbase Brian Armstrong.

"Gli americani si preoccupano in modo sproporzionato delle Criptovalute e vogliono regole chiare per le risorse digitali. Non vediamo l'ora di lavorare con il nuovo Congresso per realizzarle", ha scritto Armstrong su X. Streeter ha affermato che l'amministrazione di Trump molto probabilmente perseguirà una "regolamentazione leggera" per il settore delle Criptovalute. "Certamente è ciò che vorrebbero i fan delle Criptovalute - ha affermato il ceo di Coinbase -. Vogliono che la patina di legittimità venga portata alle Criptovalute, ma non vogliono che le normative siano troppo onerose da fermare opportunità e innovazione".

elon musk sul palco del comizio di trump a butler, pennsylvania DONALD TRUMP ELON MUSK elon musk al comizio di trump a butler, pennsylvania 5 ELON MUSK DONALD TRUMP DONALD TRUMP IN LOVE CON ELON MUSK - COPERTINA EVENING STANDARD elon musk comizio a filadelfia per donald trump