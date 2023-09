16 set 2023 17:38

NAGEL NON METTE A CUCCIA MILLERI - LA PROPOSTA DI INTESA (IN REALTÀ UN ULTIMATUM) PER PRESENTARE UNA LISTA UNICA PER IL NUOVO CDA DI MEDIOBANCA, FIRMATA DAL CEO DI PIAZZETTA CUCCIA, ALBERTO NAGEL, È STATA RIFIUTATA DALLA DELFIN, LA SOCIETÀ LUSSEMBURGHESE CHE FA CAPO AGLI EREDI DEL VECCHIO ED È GUIDATA OGGI DA FRANCESCO MILLERI. NON SAREBBE INVECE ANCORA AGLI ATTI LA RISPOSTA UFFICIALE DI FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE - DELFIN CHIEDE UN NUOVO PRESIDENTE SUPER PARTES, IL CDA SI ARROCCA SU QUELLO IN CARICA, RENATO PAGLIARO...