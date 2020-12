7 dic 2020 17:07

NON C’È IMPOSTA PER TE! - COM’ERA AMPIAMENTE PREVEDIBILE E PREVISTO, NEI PRIMI 10 MESI DELL’ANNO IL GETTITO IVA È CROLLATO: CI SARANNO 12,3 MILIARDI IN MENO NELLE CASSE DELLO STATO (IL 12%) - IL TOTALE DELLE IMPOSTE INDIRETTE È DI 143 MILIARDI DI EURO, IN CALO DEL 14,3%. TRACOLLO ANCHE PER L’IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (-22,7%) E QUELLA DI REGISTRO (-20,2%)