ORCEL PRESO IN CASTAGNA - L'AD DI UNICREDIT AVREBBE DOVUTO DARE L'AFFONDO SU BANCO BPM NEL WEEKEND, QUANDO AVREBBE DOVUTO CONVOCARE UN CDA STRAORDINARIO. MA LA FUGA DI NOTIZIE HA PROVOCATO UN BALZO DEL TITOLO IN BORSA - MORALE DELLA FAVOLA: ORA IL "CRISTIANO RONALDO" DEI BANCHIERI DOVRÀ RIFARE I CALCOLI (E SBORSARE PIÙ QUATTRINI)

Rosario Dimito per “il Messaggero”

Resta l'incertezza sulle mosse di Unicredit relative a una possibile offerta su Banco Bpm. Oggi è in calendario una riunione ordinaria del consiglio per l'approvazione definitiva dei conti 2021 e, secondo quanto risulta a Il Messaggero, Orcel darà un'informativa sul progetto abortito nel week end a causa della fuga di notizie e dovrebbe anche fornire un'indicazione riguardo i passi futuri.

Chi conosce il banchiere romano, scommette sulla sua determinazione e audacia, dimostrata negli anni passati di banchiere d'affari. Ma l'aver perso l'attimo fuggente potrebbe pregiudicare l'esito dell'operazione che avrebbe consolidato la dimensione domestica, accorciando le distanze nelle quote di mercato con Intesa Sanpaolo.

L'affondo sarebbe dovuto avvenire nel week end, quando Andrea Orcel aveva in animo di convocare un cda straordinario, ma la fuga di notizie ha provocato un gran balzo del titolo Bpm in Borsa, alterando le proiezioni alla base della proposta: premio del 25% in un'offerta per un valore complessivo attorno a 4 euro per azione.

Ieri a fronte di un indice Ftse Mib in calo del 2% e dell'indice di settore bancario allineato in discesa (-2%) per i venti di guerra a Kiev, le azioni Bpm hanno chiuso in leggero calo (- 0,6% a 3,52 euro) mentre le Unicredit hanno accusato una scivolata del 4,2% a 15,03 euro. Orcel ha riunito il suo team fino a tarda sera per rifare i calcoli e presentare una posizione in cda: salvo colpi di scena, per il momento l'offerta resta congelata.

