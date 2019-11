AL PAESE REALE INTERESSA SOLO UNA COSA: LA SFIDA DEI BISCOTTI RIPIENI. ORA BARILLA LANCIA I ''BISCOCREMA''. E SI AFFRETTA A PRECISARE, QUASI SCHIFATA DALL'OSSESSIONE PER I NUTELLA BISCUIT: ''NON VOGLIAMO FARE LA GUERRA DEI NUMERI, NOI SIAMO LEADER DI MERCATO, CHE NON È FATTO DI QUESTI BISCOTTI “INDULGENTI”, MA DI GRANDI CLASSICI, PRODOTTI HEALTHY, INTEGRALI'' - INTANTO ''LA REPUBBLICA'' DELLA FERRERO NEL SUO PEZZO QUOTIDIANO SULLA NUTELLA CI INFORMA CHE A NAPOLI SONO ARRIVATI I BAGARINI DEI BISCOTTI INTROVABILI: ECCO QUANTO COSTANO

Dall'articolo di Gustavo Bialetti per ''La Verità''

(…) E se Atene piange, Sparta non ride: Repubblica è appena finita nel mirino di Senza bavaglio, corrente sindacale dei giornalisti, per la celebrazione un po' troppo entusiasta dei biscotti Nutella. L' attacco viene sferrato con un comunicato che non le manda a dire: «La nostra marchetta quotidiana».

NUTELLA MANIA: A NAPOLI ARRIVANO I BAGARINI DEI "BISCUITS"

Scatta a Napoli il "business" dei Nutella Biscuits, i nuovi prodotti della Ferrero, venduti in 57 milioni di pezzi in tre settimane. Spuntano i “bagarini” dei biscotti farciti con crema alla nocciola. Come riporta il quotidiano “Il Mattino”, in diversi minimarket tra Mergellina, la Torretta e il Vasto, una confezione arriva a costare 6 euro, addirittura 8 (più del doppio, rispetto ai canonici 3 euro).

Il trucco, per i negozianti, è accaparrarsi quante più confezioni possibile all’ingrosso, per poi centellinarle ai clienti appena iniziano a scarseggiare. Con una maggiorazione a discrezione sul prezzo.

NUTELLA BISCUITS, BARILLA LANCIA LA SFIDA: ARRIVANO I BISCOCREMA

Dopo la Crema Pan di Stelle, Barilla torna a sfidare Ferrero e la Nutella. A metà gennaio 2020 arriverà infatti sugli scaffali Biscocrema, «un biscotto dalla frolla al cacao, ripieno di Crema Pan di Stelle», chiamato a rispondere all’offensiva dei Nutella Biscuits. Da gennaio 2020 arriverà poi sul mercato anche un nuovo «formato famiglia» da 480 grammi di Crema Pan di Stelle.

Il nuovo biscotto, «un gioiellino» per Julia Schwoerer vice president marketing di Mulino Bianco, sarà sugli scaffali in monoporzioni da 2 biscotti che uniranno la frolla alla ormai famosa crema Pan di stelle ricoperta di uno strato croccante di cioccolato. Da anni il gruppo Barilla si impegna anche sul fronte nutrizionale dei suoi prodotti: Biscocrema è senza olio di palma, con nocciole italiane al 100% italiane e l’obiettivo 2020 è di utilizzare farine 100% provenienti da agricolture sostenibili. Il cacao utilizzato, inoltre è «prodotto prestando attenzione anche alle necessità primarie di chi lo produce».

Per il gruppo di Parma, comunque, il lancio di Biscocrema da parte di Pan di Stelle «non è una risposta alla competition» con Ferrero, ha spiegato Schwoerer. «Non vogliamo fare la guerra dei numeri né delle quote, noi siamo leader di mercato con il 37% di quota valore. Il mercato dei biscotti non è fatto di questi biscotti “indulgenti”, ma di grandi classici, prodotti healthy, integrali, vale 1,5 miliardi quindi stiamo parlando di una parte della storia di una grande categoria».

«Questo lancio non è una reazione alla competition, ma una naturale estensione di strategia di espansione della marca che facciamo da anni», ha aggiunto Schwoerer, che è nata «con un biscotto» nel 1983. «Ci auguriamo che tutte queste attività aiutino a far crescere la categoria in modo sano e dare alle persone novità e prodotti buoni come ha fatto il lancio della crema: le creme spalmabili stanno crescendo dell’11%» e questo «ci interessa più delle quota o il numero del venduto».

