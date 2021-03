PARLATECI DI BALBIANO - ECCO LA VILLA SUL LAGO DI COMO DIVENTATA IL SET PIÙ RICHIESTO D'ITALIA: DAL 17 MARZO VIA ALLE RIPRESE DEL FILM CON LADY GAGA SULLA FAMIGLIA GUCCI, MA ABBONDANO ANCHE SPOT PUBBLICITARI, MATRIMONI ESAGERATI E PARTY LEGGENDARI - QUI SI È SPOSATA LO SCORSO SETTEMBRE L'EREDITIERA ELETTRA LAMBORGHINI, IN PIENA ESTATE CI HA LAVORATO VERSACE E NEI WEEKEND ARRIVANO GLI INFLUENCER COME I FERRAGNEZ. LA PROPRIETÀ? È RUSSA...

Massimo De Angelis per "Libero quotidiano"

Ancora pochi giorni di attesa e la settimana prossima i cancelli di «Villa Balbiano», sul lago di Como, si spalancheranno per ospitare un cast hollywoodiano davvero stellare, impegnato nelle blindate riprese del film sulla saga della famiglia Gucci. Che dire? Era tempo che non si vedevano così tanti personaggi da copertina insieme per un appuntamento destinato a consacrare la prestigiosa residenza, al confine tra i paesi di Ossuccio e Lenno, quale location numero uno in Italia per spot pubblicitari, set cinematografici, matrimoni da mille e una notte, party leggendari, nonché sede di eventi culturali e artistici.

Mercoledì 17 marzo la raffinata dimora lariana, risalente al XVII secolo, si trasformerà in quartier generale della troupe americana per girare la pellicola dedicata alla nota dinastia della moda, con alla regia il guru Ridley Scott e in scena attori del calibro di Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons.

Esistono tutti gli ingredienti per parlare di un gruppo di spessore internazionale, che di conseguenza porterà in dote un'organizzazione di primo livello e una ribalta mediatica importante.

Dicono che la stessa produzione Paramount Pictures sia subito rimasta incantata dalla location per la strategica posizione, il panorama da cartolina, l'edificio storico con mura affrescate, il verde parco e la piscina pied à l'eau. Le medesime sensazioni provate da vip di ogni ordine e grado che nel recente passato hanno deciso di festeggiare o celebrare qui momenti memorabili della loro vita, a iniziare dalle mediatiche nozze, lo scorso 26 settembre, tra l'ereditiera Elettra Lamborghini e il famoso deejay Afrojack con il record assoluto di tre milioni di like sui social network, Instagram a far da capofila.

E prima ancora, in piena estate, «Villa Balbiano» era stato palcoscenico del ritorno sul Lario della Maison Versace, attraverso un report fotografico e un video fashion per la multicolor campagna autunnale della collezione, in pieno Medusa style. E come non ricordare l'indimenticabile concerto sotto le stelle del musicista inglese Sting durante una cena di gala, oppure il suggestivo raduno di Ferrari d'epoca con collezionisti giunti da ogni continente?

Al momento si stanno studiando future scenografie per fiction televisive, mentre il weekend la dimora diviene meta di pellegrinaggio di influencer a caccia di consensi, capitanati da Chiara Ferragni con il marito Fedez e la famiglia al gran completo.

La residenza, appartenuta alla famiglia di imprenditori tessili Canepa, è oggi nelle disponibilità di una proprietà russa facente capo alla Heritage Collection, che ha incaricato il celebre designer francese Jacques Garcia di provvedere ad un elegante restyling. All'interno della tenuta si trovano sei lussuose suite nel palazzo principale, arredate con mobili antichi e rari oggetti decorativi, con l'aggiunta di quattro camere da letto nell'ala sinistra e cinque stanze nell'adiacente corpo. Insomma un luogo decisamente incantato che piace a produttori, registi e attori.

