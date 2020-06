PRONTI A BUTTARE IL MOUSE NEL CESTINO ? ARRIVA “WEPOINT”, UN DISPOSITIVO INDOSSABILE CHE CI PERMETTERÀ DI CONTROLLARE LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CON UN SEMPLICE MOVIMENTO DEL DITO – COMPOSTO DA UN ANELLO E DA UN BRACCIALE, PESA MENO DI 40 GRAMMI E PROMETTE ANCHE DI ALLEVIARE I DOLORI AL POLSO CAUSATI DA UN ECCESSIVO UTILIZZO DEL MOUSE… - VIDEO

Jader Liberatore per “Business Insider Italia”

Controllare più rapidamente le apparecchiature elettroniche che utilizziamo tutti i giorni non sarà più un problema, infatti, arriva dagli Stati Uniti d’America e per la precisione dalla città di Chandler, in Arizona, un dispositivo indossabile che ci consentirà presto di svolgere innumerevoli operazioni con un semplice gesto di dito.

Lanciato da Sowego tech in una campagna di crowdfunding su Kickstarter che si concluderà il prossimo 12 luglio, Wepoint è un’interfaccia touchless 3D che trasforma il nostro dito in un “mouse aereo” che permette appunto di utilizzare smartphone, tablet, computer e tv semplicemente eseguendo dei movimenti in aria.

Composto da un anello – da indossare sul dito medio – e un bracciale – da allacciare al palmo della mano -, Wepoint sfrutta l’innovativa tecnologia EM basandosi su sensori e trasmettitori elettromagnetici in grado di riconoscere i gesti e trasformarli nel movimento del puntatore: estremamente preciso e con una velocità di spostamento compresa tra i 400 e 1800 dpi.

In un peso complessivo inferiore a 40 grammi, a supporto dei sensori di movimento, monta un processore ARM e un’antenna Bluetooth indispensabile per il collegamento agli apparecchi che vogliamo comandare. Infine, una batteria al litio ricaricabile fornisce l’energia necessaria per il suo corretto funzionamento.

Dall’interazione con i videogiochi alla navigazione sul web, secondo quanto riportato nelle pagine di supporto del sito ufficiale, l’interfaccia supporta la maggior parte dei dispositivi che utilizzano Android o Windows 10: tuttavia, in futuro si prevede possa funzionare anche con gli smartphone iOS e altre apparecchiature dotate di connettività Bluetooth.

Wepoint può essere ordinato su Kickstarter al prezzo promozionale di partenza di 99 dollari – circa 88 euro – e le prime consegne sono previste, anche in Italia, durante il mese di agosto.