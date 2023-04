PRONTI? SAREMO MASSAC-RATING! – DOPO LA SBERLA RIFILATA DA GOLDMAN SACHS, ARRIVA UN ALTRO SONORO CEFFONE! IL DEBITO ITALIANO RISCHIA DI DIVENTARE “SPAZZATURA”! L’AGENZIA DI RATING “MOODY’S” AVVERTE DEL RISCHIO DI DECLASSARE A JUNK IL NOSTRO PAESE: “QUELLO ITALIANO È L’UNICO DEBITO SOVRANO CON RATING BAA3 CON PROSPETTIVE NEGATIVE”. TRADOTTO: L’ITALIA RISCHIA DI DIVENTARE L’UNICO PAESE CHE PERDE L’INVESTMENT GRADE NEI GIUDIZI...

(ANSA) - L'Italia è l'unico Paese tra quelli 'coperti' da Moody's che rischia di perdere l''investment grade' nei giudizi della società di rating. Lo afferma Moody's in un report citato da Bloomberg.

Gli analisti della società statunitense hanno esaminato come le diverse nazioni sono passate a un giudizio 'junk' (cioè non più compreso nell''investment grade') negli ultimi trent'anni e l'Italia viene individuata come un candidato di spicco per questo poco auspicabile passaggio.

"Quello italiano al momento è l'unico debito sovrano con rating Baa3 con a prospettive negative", ricordano gli analisti tra cui Kelvin Dalrymple e Scott Phillips citati da Bloomberg. "La crescita lenta e i costi di finanziamento più elevati drel debito potrebbero indebolire ulteriormente la posizione fiscale dell'Italia", aggiunge Moody's

