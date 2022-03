31 mar 2022 16:04

PUTIN SCHERZA CON IL GAS - LE NUOVE MINACCE DEL PRESIDENTE RUSSO DI CHIUDERE I RUBINETTI AI “PAESI OSTILI” SE NON PAGHERANNO IN RUBLI HANNO RAGGIUNTO IL PRIMO OBIETTIVO: FAR CRESCERE IL PREZZO DEL METANO! AD AMSTERDAM LE QUOTAZIONI SONO BALZATE A 127 EURO AL MWH - INTANTO FRANCIA E GERMANIA SI STANNO PREPARANDO, NEL CASO IN CUI MOSCA BLOCCASSE LE FORNITURE. E L’ITALIA CHE FA? È PRONTO UN PIANO D’EMERGENZA?