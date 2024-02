28 feb 2024 19:00

QUESTA FUSIONE NON S'HA DA FARE! - WARNER BROS. DISCOVERY HA ABBANDONATO LE TRATTATIVE PER L'ACQUISIZIONE DI PARAMOUNT GLOBAL, DOPO MESI DI NEGOZIAZIONI - NETFLIX, DISNEY, AMAZON E LE ALTRE AZIENDE TIRANO UN SOSPIRO DI SOLLIEVO PER LO STOP ALLA MEGA-FUSIONE TRA I DUE COLOSSI DELL'INTRATTENIMENTO, CHE AVREBBE CREATO UNA DELLE PIÙ GRANDI SOCIETÀ DI MEDIA DEL MONDO, DAL VALORE DI OLTRE 38 MILIARDI DI DOLLARI E CON OLTRE 150 MILIONI DI ABBONATI - UNA BRUTTA NOTIZIA PER PARAMOUNT, CHE È ALLE PRESE CON PESANTI DEBITI E CHE POTREBBE DECIDERE DI…