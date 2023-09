LA RIVINCITA DEI NERD - CONTINUA L'INARRESTABILE ASCESA DEL SETTORE DEI VIDEOGIOCHI: IL MERCATO DEL "GAMING" ENTRO IL 2027 POTREBBE A ARRIVARE A VALERE 522 MILIARDI - CRESCE ANCHE IL NUMERO DEGLI GIOCATORI, CHE SECONDO LE STIME PASSERÀ DAGLI ATTUALI 3,2 MILIARDI A CIRCA 3,6 MILIARDI DI PERSONE ENTRO IL 2025 GRAZIE SOPRATTUTTO AL "MOBILE" - ANCHE GLI INVESTITORI PUNTANO MOLTO SUL COMPARTO DEL VIDEOGAME: L'ANNO SCORSO, LE STARTUP DI "GAMING" HANNO RACCOLTO OLTRE…

(ANSA) - Il mercato del gaming è in forte crescita, il settore che nel 2022 vale 336 miliardi di dollari e potrà arrivare a 522 miliardi entro il 2027. A dirlo un report di Klecha & co, investment bank paneuropea indipendente specializzata nei settori tech. Cresce anche il numero di giocatori, che secondo le stime passerà dagli attuali 3,2 miliardi a circa 3,6 miliardi di persone entro il 2025, attivi prevalentemente su mobile, con il Nord America a dominare il settore, con il 26% della spesa a fronte di solo il 7% di giocatori a livello globale.

Il settore si caratterizza anche per uno sviluppo tecnologico costante e l'innovazione è alimentata anche dalle startup del gaming, supportate dal crescente interesse degli investitori, che solo nel 2022 hanno raccolto oltre 13 miliardi di dollari da fondi di Venture Capital. Gli investimenti in nuove tecnologie hanno portato a progressi che hanno trovato applicazioni nella maggior parte degli altri settori, in particolare per quel che riguarda la tecnologia blockchain, l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che continua a crescere e che coinvolge i leader del settore come Nvidia, Microsoft o Ubisoft.

"Il settore del gaming è in costante crescita e lo sviluppo tecnologico a esso collegato ha significative ricadute positive su diversi settori, molti dei quali strategici, come l'educazione, la sanità o la difesa. La finanza guarda con crescente interesse al settore come testimoniano gli ingenti investimenti del Venture Capital e di grandi fondi internazionali, che hanno già saputo cogliere la rilevanza tecnologica e le ricadute economiche trasversali delle soluzioni in via di sviluppo" ha dichiarato Stephane Klecha, co-fondatore e managing partner di Klecha & Co.