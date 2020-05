TRA LA PANDEMIA E IL GIACIMENTO C'È DI MEZZO IL MAIRE - FABRIZIO DI AMATO DI MAIRE TECNIMONT SI È AGGIUDICATO UNA COMMESSA DA 1,2 MILIARDI PER LO SVILUPPO PETROLCHIMICO DI UNO GIACIMENTO IN RUSSIA: ''LA INSEGUIVAMO DA TEMPO MA NON CE L'AVREMMO FATTA SENZA LO SMART WORKING AVVIATO DAL 2015. CLOUD, PIATTAFORME PROGRAMMI, MENO UFFICI NON SIGNIFICA MENO LAVORATORI - LA RICHIESTA AL GOVERNO? PROCEDURE SNELLE. AGLI INVESTITORI BISOGNA DIRE: SE METTETE 100 MILIARDI IN ITALIA VI SEMPLIFICHIAMO LA VITA''