27 feb 2024 14:18

C’È SEMPRE UN MOTIVO PER FAR PAGARE DI PIÙ I PASSEGGERI – L’AD DEL GRUPPO RYANAIR, MICHAEL O’LEARY, FA SAPERE CHE QUEST’ESTATE I BIGLIETTI DELLE TRATTE AEREE EUROPEE COSTERANNO IL 5-10% IN PIÙ. MOTIVO? BOEING NON HA CONSEGNATO TUTTI I NUOVI AEREI ORDINATI. E LA COMPAGNIA LOW COST AVRÀ MENO POSTI DISPONIBILI IN VENDITA – I RITARDI SONO DOVUTI ALL’INCIDENTE AL PORTELLONE DELL’ALASKA AIRLINES, CHE HA RALLENTATO LA PRODUZIONE...