RUBARE AI RICCHI PER DIVENTARE RICCHI – LA PIATTAFORMA DI TRADING “ROBINHOOD”, COINVOLTA NEL RALLY DEL TITOLO DI GAMESTOP, STA LAVORANDO ALLA QUOTAZIONE IN BORSA – PUNTAVA A UN’IPO GIÀ L’ANNO SCORSO, QUANDO ERA STATA VALUTATA 11,7 MILIARDI…

ROBINHOOD 1

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Robinhood, la piattaforma di trading tra quelle coinvolte prima nel boom e successivamente nella ricaduta delle azioni di GameStop, starebbe per presentare un'Ipo riservata entro marzo, in pratica una quotazione in borsa. Lo riferisce Bloomberg, citando fonti confidenziali, secondo cui l'azienda starebbe per procedere con il deposito entro poche settimane. Robinhood, che puntava a un'Ipo nel 2021 già dallo scorso anno, secondo Bloomberg ha registrato però una crisi di liquidità tre settimane fa, mentre era stata valutata 11,7 miliardi di dollari in un finanziamento l'anno passato.

ROBINHOOD ROBINHOOD vlad tenev co fondatore di robinhood GAMESTOP ROBINHOOD gamestop su robinhood robinhood vlad tenev e baijy bhatt fondatori di robinhood ROBINHOOD MEME