27 nov 2019 19:59

SAPETE QUANTO HANNO PAGATO I GIGANTI TECH DI TASSE IN ITALIA? 64 MILIONI DI EURO – SONO POCHE BRICIOLE, CONSIDERATO CHE IL GIRO D’AFFARI IN ITALIA VALE DECINE DI MILIARDI, TRA AMAZON, GOOGLE, FACEBOOK E GLI ALTRI – OVVIAMENTE DIETRO C’È SEMPRE IL SOLITO TRUCCHETTO: SPOSTANO IL FATTURATO DELLE CONTROLLATE IN IRLANDA O ALTRI PAESI CON ALIQUOTE PIÙ BASSE E CI FREGANO…