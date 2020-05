26 mag 2020 15:55

SARO' FRANCO - DEBENEDETTI (EX FIAT) IN DIFESA DEL PRESTITO A FCA SCRIVE AL "FOGLIO": ''LO STATO GARANTISCE TUTTE LE AZIENDE IN ITALIA, NON SI VEDE PERCHÉ FCA, CHE IMPIEGA 55MILA PERSONE, DOVREBBE ESSERE DIVERSA. E POI IL DIVIDENDO NON DISTRIBUISCE UTILI MA PAREGGIA I CONTI PER LA FUSIONE CON PSA'' - CERASA RISPONDE: ''PER QUALE RAGIONE IL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI, PER LE AZIENDE CHE HANNO ACCESSO AL PRESTITO CON GARANZIA DELLO STATO, È VALIDO SOLO FINO AL 2020 E NON È INVECE VALIDO FINO A QUANDO IL PRESTITO NON VIENE RESTITUITO?"