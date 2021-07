GLI SCAZZI PALLONARI TRA TV E PIATTAFORME FINISCONO A CARTE BOLLATE - DOPO LA CAUSA DI MEDIASET CONTRO PIERLUIGI PARDO PER LA SUA COLLABORAZIONE CON DAZN, ORA È PROPRIO DAZN AD AVVIARE UN PROCEDIMENTO LEGALE NEI CONFRONTI DELL'EX DIRETTORE MARCO FORONI, PASSATO AD AMAZON COME COORDINATORE DELLA REDAZIONE GIORNALISTICA: L'AZIENDA LO ACCUSA DI AVER VIOLATO IL PATTO DI NON CONCORRENZA...

Marco Sacchi www.calcioefinanza.it

MARCO FORONI CON DILETTA LEOTTA

La guerra tra le varie emittenti televisive e le piattaforme di streaming per assicurarsi i diritti tv dello sport si intreccia anche a quella degli stessi gruppi per assicurarsi le professionalità più note e popolari.

Lo scorso 10 luglio Mediaset ha annunciato di essere pronta a fare causa a Pierluigi Pardo – telecronista di punta per il Biscione in occasione delle sfide della UEFA Champions League – per aver proseguito la collaborazione con Dazn.

MARCO FORONI

«Nonostante gli impegni assunti, confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset avvenuta il 2 luglio 2021, il conduttore è stato riportato giovedì 8 luglio come membro della squadra di telecronisti di un’altra società», scriveva Mediaset nella nota in cui annunciava la causa.

Ora invece, secondo quanto Calcio e Finanza ha appurato, è Dazn che sta per fare causa a un suo ex dipendente. La piattaforma fondata da Len Blavatnik è in procinto di avviare un procedimento legale nei confronti di Marco Foroni, ex direttore di Dazn Italia, che in primavera ha lasciato l’azienda. Il giornalista è infatti approdato ad Amazon in qualità di Business lead Sports IT e sarà coordinatore della redazione giornalistica.

MARCO FORONI

Secondo quanto trapela, il risarcimento danni che sarà richiesto sarà sensibile perché secondo la piattaforma di sport in streaming si è verificata una violazione del patto di non concorrenza.

Va detto che Dazn si è assicurata i diritti tv di tutta la Serie A per le prossime tre stagioni calcistiche (sette gare turno in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky), mettendo sul piatto – in partnership con Tim – 840 milioni di euro a stagione e diventando così il player principale del calcio italiano.

marco foroni direttore fox sports odjad 9916

Allo stesso tempo, anche Amazon è sbarcata nel calcio in Italia mettendo le mani su una parte dei diritti della UEFA Champions League 2021-2024. Il colosso statunitense trasmetterà 16 gare in esclusiva ogni stagione, in sostanza la migliore partita del mercoledì sera.

MARCO FORONI pierluigi pardo sgrappa foto di bacco pierluigi pardo al telefono foto di bacco pierluigi pardo e diletta leotta foto mezzelani gmt024 pierluigi pardo foto di bacco (2) PIERLUIGI PARDO pierluigi pardo foto di bacco (1) luciano nobili pierluigi pardo pierluigi pardo foto mezzelani gmt027 pierluigi pardo sotto la statua di pasquino foto di bacco