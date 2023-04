BIDEN LASCIA AFFONDARE LA "FIRST REPUBLIC BANK"! – L’AUTORITÀ DI CONTROLLO BANCARIO DEGLI STATI UNITI STA PER METTERE IN LIQUIDAZIONE COATTA LA BANCA DI SAN FRANCISCO. IN SETTIMANA LE SUE AZIONI HANNO CHIUSO A UN NUOVO MINIMO, LUNEDÌ SCORSO L’ISTITUTO AVEVA PERSO LA BELLEZZA DI 100 MILIARDI DI DOLLARI NEI DEPOSITI DEI CLIENTI – IL PRESIDENTE AMERICANO NON APRE A UN SALVATAGGIO DI STATO. QUESTO È IL TERZO CASO DELL’ANNO CHE UNA BANCA DEGLI STATI UNITI FINISCE MALE…