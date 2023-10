5 ott 2023 08:54

SIAMO IN MUTANDE! IN ITALIA NON CRESCE SOLO IL DEBITO PUBBLICO, AUMENTA ANCHE QUELLO PRIVATO: NEL 2023 DOVREBBE ARRIVARE A SFIORARE GLI 11.500 EURO PRO-CAPITE, CIRCA 1.300 EURO IN PIÙ RISPETTO AL 2019 - LA CRISI BRUCIA ANCHE IL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE: -20 MILIARDI NEI PRIMI SEI MESI DEL 2023 - LE FAMIGLIE NON STANNO PIU’ ACCANTONANDO DENARO PER CONSERVARE IL LIVELLO DEI CONSUMI, A FRONTE DI UNA PERDITA DI POTERE D'ACQUISTO CHE NON SI È ANCORA FERMATA…