Anna Guaita per “il Messaggero”

È raro che gli americani guardino all' Europa, o all' Italia come modello a cui ispirarsi. Ma negli ultimi due mesi, con buona pace dell' America First osannata da Donald Trump, non solo abbiamo ascoltato interviste, abbiamo letto commenti, visti servizi su come l' Europa e il nostro Paese in particolare abbiano saputo combattere la pandemia meglio che gli Stati Uniti, ma adesso la più grande banca d' affari del mondo, la Goldman Sachs, ci dice che l' Europa si appresta a superare economicamente gli Usa, grazie proprio alla migliore gestione della crisi.

Intendiamoci, non succederà subito. La maggior severità dei governi verso il virus, e l' adeguarsi della popolazione alle restrizioni hanno generato un rallentamento economico e una drastica contrazione del Pil nel secondo trimestre più grave in Europa rispetto agli Usa: la prima con una contrazione del 12% i secondi del 10%.

Ma quella severità ci ripagherà, perché come spiega il capo economista per l' Europa, Jari Stehn la severità ha permesso un controllo sul virus che permetterà in Europa «una ripresa verticale e fluida».

LA CONTRAZIONE

Secondo i calcoli della Goldman Sachs, nell' anno in corso tutte e due le federazioni pagheranno salato, con gli Usa che avranno una contrazione di almeno il 5,1 per cento e l' Europa del 6,2 per cento. Ma l' anno prossimo, l' Europa crescerà al ritmo del 6,4 cioè più del doppio degli Usa, che si fermeranno a un 2,8.

Nel rafforzamento dell' euro, che è al massimo degli ultimi due anni nel cambio col dollaro (è cresciuto del 6 per cento solo negli ultimi due mesi), si può percepire un riflesso anticipato di queste previsioni, così come intuire il polso degli investitori a fronte della crisi di management dimostrata dal governo Usa.

LA RIPRESA

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, negli ultimi 28 anni l' Europa ha potuto vantare un pil maggiore degli Usa solo otto volte. Lo stesso capo economista della Goldman Sachs, Bruce Kasman, ammette che il loro ottimismo circa il futuro europeo può stupire: «Può sembrare strano che noi crediamo che l' Europa si riprenderà prima e meglio dice Kasman all' agenzia Bloomberg -, ma loro hanno rotto la catena, e la mobilità va crescendo senza che si verifichi una crescita del virus, grazie al contact tracing, alla volontà di indossare le maschere e al rispetto delle distanze sociali».

Nei giorni scorsi il Wall Street Journal ha spiegato agli ascoltatori del suo podcast che cosa ha fatto l' Italia per fermare il virus. Sabato, il Nobel dell' economia Paul Krugman ha scritto un fondo sul New York Times per chiedersi: «Perché l' America di Trump non può essere come l' Italia?» Altri media, come la Cbs, il Washington Post, Vox, Politico, hanno preso la reazione anti-virus italiana come modello da imitare.

E ora Bloomberg spiega per l' ennesima volta quel che qui tanti economisti e scienziati avevano tentato di comunicare al presidente, e cioé che senza fermare il virus non si può sperare di rilanciare l' economia: «L' incapacità dell' America di controllare la pandemia ha messo il freno alla ripresa».

In particolare si nota come in Europa si sia riaperto solo dopo che si aveva la certezza di poter identificare prontamente e controllare eventuali focolai. Negli Usa la riapertura affrettata e disorganizzata ha portato a un «balzo dei casi nel sud e nell' ovest, che hanno costretto a nuove chiusure, con la mobilità ferma, ristoranti fermi e un milione di nuove domande di sussidio di disoccupazione alla settimana».

E la situazione può ulteriormente peggiorare, con trenta milioni di disoccupati che stanno per perdere il sussidio extra di disoccupazione concesso due mesi fa, in scadenza il 31 luglio.

