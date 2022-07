STORIA DI UN PATRIMONIO – NELLA SUA CARRIERA CALCISTICA FRANCESCO TOTTI HA GUADAGNATO 84 MILIONI DI EURO NETTI: CHE SUCCEDERÀ ALLA GALASSIA DI NOVE AZIENDE CHE FA CAPO AL PUPONE E ALLA PUPA BLASI? ILARY HA IN MANO LA TOTTI SPORTING CLUB, E SI PRENDERÀ LA CASA IN CUI VIVEVANO ENTRAMBI - OLTRE ALLA NUMBERTEN E ALLA LONGARINA, TOTTI RISULTA SOCIO E AMMINISTRATORE DELLA VETULONIA SRL, IMMOBILIARE, MA SOPRATTUTTO DELLA IT SCOUTING, COSTITUITO PER AVVIARE LA NUOVA CARRIERA DI SCOPRITORE DI TALENTI….

totti blasi

1 - DALL'IMMOBILIARE ALLO SPETTACOLO LA CONTABILITÀ DELLA TOTTI&ILARY SPA

Daniele Autieri per “la Repubblica - Edizione Roma”

Ormai è ufficiale. L'incantesimo si è spezzato e come la conclusione di ogni favola anche la fine dell'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi porta con sé le sue naturali conseguenze. In termini di cuori infranti, ma anche di interessi da condividere.

Gli oltre 16 anni di matrimonio sono stati anche il motore della Totti&Ilary Spa, una centrale economica capace di muoversi su business trasversali, dall'immobiliare all'intrattenimento.

ilary blasi e francesco totti al mare 14

Pochi mesi dopo il 19 giugno del 2005, data del matrimonio, la Totti e Ilary era già una società per azioni mossa dall'abilità di entrambi nel reinvestire i guadagni sportivi e televisivi.

Nel 2007 i due sono infatti soci della Never Without You srl, un marchio d'abbigliamento promosso insieme ad altri calciatori, mentre il Capitano fonda prima la Numberten, che gestisce i suoi diritti d'immagine e dove detiene la partecipazione di maggioranza, quindi controlla altre due società, la Longarina srl e la Immobiliare Dieci, entrambe attive nell'immobiliare.

totti ilary blasi matrimonio

Negli anni la rete di società cresce e sotto la capogruppo Numberten nascono una serie di piccole srl (la Ft 10, la Immobiliare Acilia, la Immobiliare Ten) che lavorano nella compravendita immobiliare e danno risultati variabili, da ricavi di 1 milione di euro a qualche piccola perdita. Per la coppia d'oro gli affari non vanno sempre a gonfie vele.

Nel 2017 viene messa in liquidazione la Never without You, la società con cui erano partiti insieme dieci anni prima. Il sogno di creare un marchio popolare, capace di entrare nel business «del commercio all'ingrosso e al minuto» (come si legge nella ragione sociale dell'azienda) non si realizza, ma questo non intacca la carriera imprenditoriale della coppia.

i tweet sulla rottura tra ilary blasi e francesco totti 10

Nonostante i tanti investimenti, la forza economica dei due rimane quella della loro immagine e della loro professione: Totti il campione e Ilary la showgirl che arriva a condurre "Le Iene" e il "Grande Fratello". Sono quindi le sponsorizzazioni e i super ingaggi a far esplodere il giro d'affari della coppia che oggi è difficilmente quantificabile.

Il sito Money.it ha analizzato i guadagni di Totti quantificando come soli introiti della carriera calcistica 84 milioni di euro netti. Anche Ilary Blasi viaggia a ritmi elevati: secondo il settimanale Oggi il cache per la conduzione dell'Isola dei Famosi si è aggirato sui 50mila euro a puntata.

ilary blasi isola dei famosi

Francesco ha continuato a vivere nel mondo del calcio. Oggi, oltre alla Numberten e alla Longarina, Totti risulta socio e amministratore della Vetulonia srl, immobiliare, ma soprattutto della IT Scouting, costituito per avviare la nuova carriera di scopritore di talenti. Una carriera che dovrà gestire senza avere più al suo fianco la socia non tanto occulta delle sue imprese fuori dal campo.

2 - DALLE NOVE SOCIETÀ AGLI IMMOBILI LA PARTITA PER LA GESTIONE DELLA DITTA

Estratto dell'articolo di Rosario Dimito per “il Messaggero”

TOTTI MAMMA FIORELLA

[...] All'ex capitano giallorosso dal 1998 al 2017 fanno capo sette società di cui sei controllate direttamente. Alla showgirl, convolata a nozze con il calciatore il 19 giugno 2005 da cui ha avuto tre figli, due ed entrambe di proprietà. I due sono in separazione di beni quindi non c'è nessuna interferenza reciproca.

La Numberten srl fu costituita ad aprile 2001, alla vigilia dello scudetto, ed è considerata la capofila delle attività, Totti ha il 100% delle azioni di un capitale di 119 mila euro, il fratello Riccardo è il presidente, la mamma Fiorella Marrozzini consigliere.

totti blasi meme 2

L'azienda che ha come oggetto sociale la prestazione di servizi per i personaggi dello spettacolo, atleti professionisti e la ricerca di testimonials, ha un patrimonio netto di 7 milioni, produce utili per 4, dando lavoro a due dipendenti. Vetulonia srl, è anch' essa 100% Totti che è amministratore unico: 20 mila euro di capitale, è una immobiliare, con esclusione dell'intermediazione, può comprare, vendere, frazionare.

CIP SANITARIO

Tre controllate operano come «agente sportivo», «assistenza e consulenza ad allenatori sportivi ai fini della conclusione, risoluzione, rinnovo del contratto» [...]: IT Scouting srl, CT10 srl, Coach Consulting srl gestite con gli agenti sportivi Giovanni Maria Demontis e Pietro Chiodi.

ilary blasi e francesco totti 4

Totti ha anche un cip dello 0,09% nel Campus biomedico di Milano [...]. Due sole le partecipazioni di Ilary, entrambe al 90%: Number Five srl, Società sportiva dilettantistica sporting club Totti. La prima ha per oggetto la promozione di attività formative, produttive, commerciali in ambito televisivo, cinematografico, teatrale. [...]

francesco totti ilary blasi da rinaldi al quirinale draghi blasi ilary blasi e francesco totti al mare 8 francesco totti ilary blasi addio al calcio ilary blasi e francesco totti al mare 10 totti e ilary blasi 1 totti ilary blasi LE TENSIONI IN UCRAINA VISTE DA OSHO totti ilary blasi meme sulla rottura tra francesco totti e ilary blasi ilary blasi lenor totti blasi ironie