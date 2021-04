AUTOSTRADE DELLE MIE BRAME – TOTO, IL GRUPPO ITALIANO CHE GIÀ GESTISCE LE AUTOSTRADE A24 E A25, E IL FONDO AMERICANO APOLLO VOGLIONO RIENTRARE IN GIOCO NELLA PARTITA PER IL CONTROLLO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA, DOPO LA MOSSA A SORPRESA DALLA SPAGNOLA ACS, GUIDATA DA FLORENTINO PÉREZ – SONO PRONTI A PRESENTARE UN'OFFERTA PER L'INTERA QUOTA DI ASPI DETENUTA DA ATLANTIA O, IN ALTERNATIVA, A RIBADIRE L'INTENZIONE DI FAR PARTE DELLA CORDATA CON CDP