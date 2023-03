19 mar 2023 15:44

LA SVIZZERA STA VALUTANDO LA NAZIONALIZZAZIONE DI CREDIT SUISSE – LA BANCA HA RIFIUTATO L’OFFERTA DI UBS PER 1 MILIARDO DI DOLLARI, E ORA LE AUTORITÀ ELVETICHE STANNO CERCANDO LA SOLUZIONE. SE NON SI TROVA LA QUADRA, BERNA È PRONTA A INTERVENIRE CON UN SALVATAGGIO PUBBLICO. MA CI SARANNO RICADUTE DI NON POCO CONTO, CONSIDERANDO CHE L’ISTITUTO HA UN PORTAFOGLIO DI OBBLIGAZIONI DA 76 MILIARDI…