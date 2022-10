27 ott 2022 15:02

TASSI AMARI – LA BANCA CENTRALE EUROPEA, COME AMPIAMENTE PREVISTO, HA ALZATO ANCORA IL COSTO DEL DENARO DI 0,75 PUNTI PERCENTUALI, PORTANDO IL TASSO DI RIFERIMENTO AL 2% - LAGARDE HA ANCHE MODIFICATO LE CONDIZIONI PER LE TLTRO: ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO DI LUNGO PERIODO SARÀ APPLICATO UN TASSO INDICIZZATO ALLA MEDIA DEI TASSI BCE. MORALE DELLA FAVA: SO' CAZZI PER CHI HA UN MUTUO A TASSO VARIABILE