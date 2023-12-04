(ANSA) - L'oro corra al nuovo record storico. Le quotazioni salgono del 3,1% a 2.135,02 dollari l'oncia, superando il precedente record stabilito nel 2020 durante la pandemia. A spingere è l'attesa di un taglio dei tassi da parte della Fed.
IN TEMPI DI INSTABILITÀ, L’ORO È SEMPRE UNA SICUREZZA – IL METALLO GIALLO VOLA AL RECORD STORICO: LE QUOTAZIONI SALGONO DEL 3,1% A 2.135,02 DOLLARI L’ONCIA, E SUPERANO IL LIVELLO MASSIMO STBAILITO NEL 2020, DURANTE LA PANDEMIA – A SPINGERE IL VALORE, OLTRE AI TIMORI PER LE GUERRE IN UCRAINA E MEDIORIENTE, ANCHE L’ATTESA DI UN TAGLIO DEI TASSI DA PARTE DELLA FED-
(ANSA) - L'oro corra al nuovo record storico. Le quotazioni salgono del 3,1% a 2.135,02 dollari l'oncia, superando il precedente record stabilito nel 2020 durante la pandemia. A spingere è l'attesa di un taglio dei tassi da parte della Fed.
DAGONOTA - ILARY, DA "UNICA" A UNA DI NOI! - RICCI CON I FUORIONDA DI GIAMBRUNO HA RIAPERTO IL VASO (DA NOTTE) DI PANDORA PALESANDO SUL GRAN TEATRO ITALIA DINAMICHE DI COPPIE DI POTERE CHE UN TEMPO VENIVANO NEGATE ANCHE DI FRONTE ALL'EVIDENZA - SU CANALE 5 ILARY BLASI, CAMUFFATA DA SALICE PIANGENTE IN MODALITÀ CHIAGNI E FOTTI, CONDIVIDEVA QUANTO IL SUO NEMICO "FURBIZIO" CORONA SOSTENEVA SUI TRADIMENTI DI TOTTI - LA MEJO PUPA DELLA PREMIATA SCUDERIA DI LELE MORA, BELEN, FRIGNAVA E SPIFFERAVA, DALLA ZIA MARA, CONFIDENZE SULLE CORNA SUBITE DAL VISPO DE MARTINO (ATTENZIONE A FARE IL NOME DI "ALESSA" MARCUZZI...). GIORGIA, ILARY E BELEN A RETI UNIFICATE E IN SINTONIA CON...
NETANYAHU VUOLE CONTINUARE LA GUERRA AD HAMAS, ALTRIMENTI È FOTTUTO - COL RITIRO DEL MOSSAD DALLE TRATTATIVE A DOHA, BIBI NON TRATTERÀ PER I 135 OSTAGGI ISRAELIANI IN MANO AL CAPO MILITARE DI HAMAS, SINWAR, A CUI STA DANDO LA CACCIA CON OGNI MEZZO - UNA STRATEGIA RIFIUTATA DA BIDEN: SE NON VERRÀ ACCETTATO IL PIANO DI PACE CHE STA ELABORANDO IL SEGRETARIO DI STATO ANTONY BLINKEN, SALUTAME BIBI: LA CASA BIANCA CHIUDERÀ IL RUBINETTO DEGLI AIUTI ECONOMICI E MILITARI A ISRAELE FINO ALLE DIMISSIONI DI NETANYAHU
DAGOREPORT! - LA GRANDE BELLEZZA DI ROMA È ANCHE QUESTA: CHE TUTTO - COMPRESO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTE - SI FA IN VIRTÙ DEL POTERE DEI GRANDI STUDI LEGALI - CON LO SBARCO DEL NUOVO GOVERNO MELONIANO A PALAZZO CHIGI NON POTEVA NON CAMBIARE LA MAPPA DEGLI AZZECCAGARBUGLI. MESSI DA PARTE PER “PIDDISMO” GLI STUDI LEGALI DI ZOPPINI, SEVERINO, NAPOLITANO, OGGI A FAR DA CINGHIA DI TRASMISSIONE TRA POLITICA E POTERE BRILLA QUELLO DI GIANNI & ORIGONI. TANT’È CHE GIORGIA MELONI, PER SBRIGARE ALCUNE QUESTIONI FAMILIARI RIMASTE IN SOSPESO CON L’EX COMPAGNO ANDREA GIAMBRUNO, SI SAREBBE RIVOLTA APPUNTO A FRANCESCO GIANNI…
FLASH! - A SALVINI LA VERA BUCA GLIEL'HA RIFILATA MARINE LE PEN CHE NON HA NESSUNA INTENZIONE DI STARE ACCANTO AL LEADER LEGHISTA ORA CHE IN FRANCIA STA CERCANDO DI SPOSTARSI AL CENTRO, VALE A DIRE IL CONTRARIO DI CIO' CHE STA FACENDO IL CAPITONE IN ITALIA - L'OLANDESE WILDERS, INVECE, NON AVEVA DATO CONFERMA IMPELAGATO COM'E' A FORMARE IL SUO GOVERNO...
FLASH! - ROMA, DAVVERO SANTA E DANNATA! AL TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALDO CAZZULLO NELLA CHIESA DI SANT'IGNAZIO DI LOYOLA, È SCATTATO L'ASSALTO FEMMINILE A MARIO DRAGHI. IN SACRESTIA, SOTTO GLI OCCHIONI SGOMENTI DI NANCY BRILLI (CHE AVEVA LETTO ALCUNE PAGINE DEL LIBRO), SI SONO AVVENTATE COME ERINNI LE TRE GRAZIE DELLA RAI: SERENA BORTONE, ELEONORA DANIELE E ANNALISA BRUCHI (DRAGHI HA GRADITO)...