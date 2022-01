TIM! TIM! – COME DAGO-ANTICIPATO VIVENDI GIOCA LA SUA CARTA: MENTRE IL COMITATO NOMINE VAGLIA L'IDENTIKIT DEL NUOVO AD, IL DIRETTORE GENERALE DI TIM PIETRO LABRIOLA PRESENTERA' IL 18 GENNAIO AI CONSIGLIERI, IN VIA INFORMALE, LE LINEE GUIDA DEL SUO PIANO INDUSTRIALE. E’ IN AGENDA UN CDA PER IL 26 GENNAIO MA SECONDO INDISCREZIONI IL PRESIDENTE SALVATORE ROSSI, SU CUI STANNO FACENDO PRESSIONE ALCUNI CONSIGLIERI, POTREBBE ORIENTARSI A…

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/tim-flash-vivendi-gioca-sua-carta-mentre-comitato-nomine-vaglia-295640.htm

pietro labriola

(ANSA) Pietro Labriola, il direttore generale di Tim è al lavoro sul piano e lo presenterà in un incontro informale per la prima volta ai consiglieri il 18 gennaio. Non risulta invece ancora convocata una riunione del cda per l'eventuale sua cooptazione in cda come amministratore delegato.

E' peraltro ancora in corso la procedura di selezione dei candidati affidata a Spencer Stuart che dovrebbe portare a breve la rosa dei nomi al Comitato Nomine. E' già in agenda un consiglio per il 26 gennaio ma secondo indiscrezioni il presidente Salvatore Rossi, su cui stanno facendo pressione anche alcuni consiglieri che venerdì scorso hanno inviato la richiesta di un cda d'urgenza, potrebbe orientarsi a convocare una riunione la prossima settimana. Intanto mercoledì Labriola incontrerà i sindacati, un appuntamento definito già prima della pausa natalizia, per parlare delle prossime mosse del gruppo.

salvatore rossi foto di bacco (2) salvatore rossi foto di bacco (1) vincent bollore pietro labriola