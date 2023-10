11 ott 2023 13:53

A TUTTO GREGGIO! AFFARE FATTO: EXXONMOBIL COMPRA PIONEER NATURAL RESOURCES PER 59,5 MILIARDI DI DOLLARI. PAGHERÀ 253 DOLLARI PER AZIONE – È LA PIÙ GRANDE ACQUISIZIONE AL MONDO NEL 2023, UNA FUSIONE CHE RIDISEGNA IL SETTORE PETROLIFERO GLOBALE – NASCE UN COLOSSO DA 2 MILIONI DI BARILI AL GIORNO, CON GIACIMENTI E RAFFINERIE TRA TEXAS E NUOVO MESSICO – L'ACCORDO NON È STATO FERMATO DALLO SCANDALO CHE HA TRAVOLTO IL VICEPRESIDENTE DI EXXON, DAVID SCOTT, ARRESTATO CON L'ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE…