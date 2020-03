IL VIRUS SALVA POLTRONE – COME DAGOANTICIPATO L’EMERGENZA FA SLITTARE LE NOMINE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL TESORO (TRA CUI ENEL, ENI, TERNA, POSTE, LEONARDO) – RESTANO IN CARICA IN PROROGA ANCHE I VERTICI DEL MONTE DEI PASCHI, PER IL QUALE PD E 5 STELLE AVEVANO TROVATO L’ASSE SUI NOMI DI FRANCESCA BETTIO E MAURO SELVETTI, IN CAMBIO DELL’OK DI LUIGI DI MAIO A PADOAN PER LA “BERS”. TUTTO CONGELATO

roberto gualtieri luigi di maio

1 – DITE A DESCALZI E AGLI ALTRI CHE POSSONO STARE TRANQUILLI. IL GOVERNO STA PENSANDO DI POSTICIPARE TUTTE LE ASSEMBLEE

MARCO MORELLI

2 – IL CORONAVIRUS FA SLITTARE ANCHE LE NOMINE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL TESORO

Da rep.repubblica.it

Colpo di scena sulle nomine delle società partecipate dal Tesoro, una decina di grandi aziende con circa 150 miliardi di euro di valore borsistico tra cui Enel, Eni, Terna, Poste, Leonardo, Mps, Enav e altre. Oltre 500 poltrone di vertice in scadenza questa primavera, a partire dal consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, per cui la maggioranza di governo stava stringendo su una decina di nomi da presentare entro giovedì, in tempo per il voto all'assemblea del 6 aprile.

Mattarella Descalzi e marcegaglia

MARCO MORELLI2

Una decisione che sembra maturata in via XX Settembre, invece, ha fatto slittare tutto a tempi migliori. Risulta infatti che nel prossimo decreto in preparazione al governo per contrastare il coronavirus ci sarebbe anche un articolo che rimanda il rinnovo dei vertici "delle società, dei consorzi e delle persone giuridiche". Il provvedimento prevederebbe che "fino al termine dell'emergenza Covid 19, e di sue eventuali proroghe", restino in carica "gli organi sociali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto con pienezza dei relativi poteri".

matteo del fante poste italiane 3

LUIGI DI MAIO ROBERTO GUALTIERI

Nel caso del Monte, quindi, si profila la prorogatio per la presidente Stefania Bariatti e l'ad Marco Morelli. La maggioranza di governo e il Tesoro da qualche giorno stavano confrontandosi per trovare un nuovo vertice per la banca senese, partecipata al 68% dalla mano pubblica dopo l'intervento di salvataggio del 2017. L'asse Pd-M5s aveva concordato sui nomi di Francesca Bettio come presidente e di Mauro Selvetti come ad, anche se al Tesoro c'era qualche riserva sulla guida operativa.

francesco starace Mauro Selvetti

Ma la misura in arrivo sembra pensata in generale, e per dare la massima stabilità a gruppi tra i più strategici del Paese in un momento così drammatico. Il governo e i componenti della maggioranza da un mese lavoravano alla composizione delle liste dei nomi (solo un centinaio per le principali società), nel solco di una diffusa continuità, specie per le guide operative di Enel, Eni, Poste, Terna, Leonardo.

Stefania Bariatti DESCALZI GRILLO CLAUDIO DESCALZI CON LA MOGLIE MARIA MAGDALENA INGOBA

MAURO SELVETTI 1 matteo del fante poste italiane 2