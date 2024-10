WALL STREET NON DORMIRÀ PIÙ – IL NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VUOLE ESTENDERE LE NEGOZIAZIONI A 22 ORE AL GIORNO, UTILIZZANDO LA SUA PIATTAFORMA ELETTRONICA NYSE ARCA – LE CONTRATTAZIONI COMINCEREBBERO ALL’1.30 DI NOTTE E SI CONCLUDEREBBERO ALLE 23.30. UN CAMBIO DRASTICO RISPETTO ALL’ORARIO ATTUALE DALLE 9.30 ALLE 16 – L’OBIETTIVO È RENDERE LA BORSA NEWYORKESE SEMPRE ACCESSIBILE IN TUTTI I FUSI DEL MONDO…

Estratto dell’articolo di Giuliana Ferraino per il “Corriere della Sera”

wall street

Come New York, la città che non dorme mai, anche Wall Street si prepara a funzionare quasi 24 ore al giorno. Il progetto, annunciato ieri ufficialmente dal New York Stock Exchange (Nyse), punta a estendere le negoziazioni a 22 ore al giorno, utilizzando la sua piattaforma elettronica Nyse Arca. Le contrattazioni comincerebbero all’1.30 di notte e si concluderebbero alle 23.30, orario della costa orientale, tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi. Un cambio drastico rispetto all’orario attuale, che prevede l’apertura alle 9.30 del mattino e la chiusura alle 16.

wall street

Dietro all’iniziativa di estendere la negoziazione azionaria negli Stati Uniti a 22 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, c’è «la forza dei mercati dei capitali statunitensi e la crescente domanda dei nostri titoli quotati in tutto il mondo», ha dichiarato Kevin Tyrrell, responsabile dei mercati della Borsa di New York, spiegando che l’obiettivo è di «rendere la Borsa americana accessibile agli investitori nei fusi orari di tutto il mondo».

TORO WALL STREET LA RAGAZZA SENZA

Allargare la platea significa più transazioni e quindi maggiori introiti per la società controllata da Intercontinental Exchange (Ice), in un momento di grande euforia sui mercati azionari, soprattutto Oltreoceano, dopo le turbolenze estive. Anche perché la competizione tra Borse è sempre più agguerrita e l’anno scorso, il New York Stock Exchange è stato battuto per il quinto anno di fila dal Nasdaq, il listino newyorchese dei titoli tecnologici, per numero di quotazioni (Ipo).

[...]

Il progetto deve essere approvato dalle autorità di controllo, perciò il nuovo orario partirà probabilmente all’inizio del 2025. Il Nyse ha già anticipato che invierà alla Sec, la Consob americana, le nuove regole per l’estensione dell’orario. [...]

Le conseguenze della rivoluzione oraria sono numerose, a cominciare dal fatto che i comunicati con informazioni sensibili e i risultati delle società quotate saranno sempre diffusi a Borsa aperta, mentre oggi vengono comunicati generalmente dopo la chiusura, quindi dopo le 16. In Europa, per via delle 6 ore di fuso orario, significa dopo le 22. [...]

JOE BIDEN IN VERSIONE TRADER A WALL STREET - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY trader wall street TRADER A WALL STREET