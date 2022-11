UN WURSTELONE PER IL GOVERNO ITALIANO – LUFTHANSA VUOLE PRENDERSI “ITA” A PREZZO DI SALDO: LA COMPAGNIA TEDESCA OFFRE 250 MILIONI PER IL 51% DELL’EX ALITALIA. MENO DELLA METÀ DEL GENNAIO 2022, QUANDO SI PROPOSE INSIEME A MSC, E VENNE RIFIUTATA DAI TECNICI DEL MEF (GUIDATI DAL DG ALESSANDRO RIVERA) – ORA LA MAGGIORANZA STA LAVORANDO PER CONVINCERE APONTE A TORNARE IN PISTA: GLI AMBASCIATORI CHE DOVREBBERO CONVINCERE IL CAPO DI MSC SONO GIANNI LETTA E/O FABRIZIO PALENZONA. MA SARÀ DURA…

Estratto dell’articolo di Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

In un clima da Black Friday, Lufthansa punta alla maggioranza di Ita a prezzo di saldo. La Frankfurter Allgemeine Zeitung […] scrive che Lufthansa vuole il 51% delle azioni per «250 milioni ». La valutazione è meno della metà - oggi - rispetto a gennaio 2022. La novità allarma il governo, per niente propenso a svendere Ita. Per questo motivo si lavora freneticamente per ripescare l'Msc Group della famiglia Aponte.

Le forze di maggioranza hanno individuato - in Gianni Letta o in Fabrizio Palenzona - gli "ambasciatori" in grado di convincere gli Aponte a tornare sui loro passi […]. L'incontro della verità è fissato per martedì. Il ritorno degli Aponte a bordo di Ita servirebbe a scongiurare il tentativo di Lufthansa di prendere la compagnia, quasi ci stesse facendo un favore. […] Un parlamentare di maggioranza riferisce […] che gli Aponte hanno ormai sfiducia nell'alta burocrazia che lavora al ministero della Economia.

È l'esperta squadra di funzionari che ha esaminato, fin dalla primavera, le due offerte in campo: Msc e Lufthansa contro quel fondo Certares che il 31 agosto è stato premiato con una trattativa in esclusiva per l'acquisizione di Ita. Dietro la ricostruzione del parlamentare ci deve essere qualcosa di vero, a leggere sempre la Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Anche dalla Germania trapela diffidenza verso l'Economia. Scrive il quotidiano che il ministero è stato abbagliato, ingannato da Certares, «per via delle sue partecipazioni in American Express Global Business Travel e in un'agenzia di viaggi di lusso».

La premier Giorgia Meloni vuole che la nuova Ita privatizzata abbia al suo interno una compagnia aerea (come Lufthansa), il nostro ministero e un socio italiano, meglio se privato. Aponte è difficile. Atlantia, molto meno praticabile del 2019 (quando la società fu chiamata al capezzale di Alitalia). [...] Se i privati non risponderanno all'appello, si dovrà ripiegare su una società pubblica. L'ipotesi di un coinvolgimento di Fs […] resta la più verosimile. [...]

