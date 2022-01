DAGOGAMES BY FEDERICO ERCOLE - QUALI SARANNO LE NOVITA' PIU' INTERESSANTI DEL 2022? SARÀ L’ANNO DI "ELDEN RING", "ROSEO KIRBY" E "LA TERRA PERDUTA", DEL RITORNO DI ALOY IN "HORIZON FORBIDDEN WEST", DELLE TATTICHE A TURNI DI "TRIANGLE STRATEGY" O DELLA FANTASCIENZA DI "STARFIELD", NUOVA E ATTESISSIMA OPERA DI BETHESDA. MA POTREBBE ESSERE ANCHE L’ANNO DI "BAYONETTA 3", "SILKSONG", "GOD OF WAR RAGNAROCK" - I GIOCHI PIÙ DESIDERATI DELL’ANNO… - VIDEO

Federico Ercole per Dagospia

Nel presente di un videogioco, sognare un altro videogioco. E’ una pratica comune dei navigatori degli oceani virtuali quella di anelare un altro orizzonte, anche se appagati dall’attimo e dall’esperienza attuale, il desiderio del vecchio Odisseo, sebbene infine la catastrofe accolga lo scaltro itacese proprio prima di giungere alla meta dell’ultimo viaggio. Così alimentiamo il desiderio, anelando ancora una volta altri mondi, nella speranza che il gioco non finisca mai e con esso la meraviglia.

Quindi è inevitabile a inizio anno, anche rischiando il dolore della delusione e il rivelarsi di un inganno, vagheggiare lieti a proposito dei futuri videogame. Ecco dunque i dieci giochi più attesi del 2022, qualcuno è imminente (per lo più ammassato in un terribile quanto affascinante insieme tra febbraio e marzo) o certo in un futuro non troppo lontano, su altri invece si addensa la nebbia dell’incerto.

ELDEN RING

Il 25 di febbraio giungerà infine l’opera ultima di Hidetaka Miyazaki e From Software, scritta con la collaborazione di George R. R. Martin. Sono stati sufficienti poco più di dieci ore di prova anticipata per intuirne il valore e cominciare a scalfire la vastità e complessità del suo mondo pseudo norreno, le corrispondenze ludiche con Dark Souls e Bloodborne, il fulgore artistico. Morire e morire ancora, finché non impariamo a giocare secondo l’implacabile volontà del severo , crudele ma giusto maestro Miyazaki. Per Playstation, Xbox e PC.

HORIZON FORBIDDEN WEST

Verso l’Ovest Proibito nei panni bellicosi della bellissima e rossa Aloy, anche se ella non è piaciuta a tanti maschiacci con la mania della scrittura compulsiva sui forum perché accusata con involontaria comicità di una vaga e nuova pinguedine. Torniamo quindi in un mondo post apocalittico dove le macchine si sono evolute in un sofisticato ecosistema animale, per comprendere le ragioni di una nuova piaga micidiale. Sembra tutto bellissimo anche quando corrotto e inquietante, anche più vitale e meno congelato in una pittorica staticità rispetto al comunque riuscito primo episodio. Questo secondo Horizon uscirà il 18 febbraio solo sulla quarta e quinta Playstation.

KIRBY E LA TERRA PERDUTA

Il tenero, mutevole e rosa Kirby, una delle stelle di Nintendo, sarà protagonista di una nuova avventura che potrebbe essere tra le sorprese dell’anno corrente per la sua qualità più avventurosa e sorprendente. Esploreremo con Kirby le terre tridimensionali dove permangono i ruderi e le vestigia di una civiltà estinta, tentando di comprendere i motivi di questa fine. Un tripudio di colori, forme e giochi. Su Switch il 25 marzo. Forza Kirby, trasformaci tutti!

TRIANGLE STRATEGY

Dagli autori del non dimenticato Octopath Traveler, variazione corale dei classici giochi di ruolo giapponesi con una magnifica estetica nuova e antica insieme, arriva Triangle Strategy; un videogame che questa volta rimanda agli strategici del tipo Final Fantasy Tactics, utilizzando tuttavia lo stesso prezioso stile grafico del precedente videogame. In un’epoca di guerre fantasy guideremo una compagnia di eroi attraverso i conflitti tattici a turni, considerando che i dialoghi con esiti multipli condizioneranno gli eventi. Per Nintendo Switch il quattro di marzo.

STARFIELD

Dopo venticinque anni qualcosa di nuovo dagli autori di Fallout e Elder Scrolls, un gioco di ruolo d’azione potenzialmente galattico del quale si è visto assai poco ma che lascia sognare interminabili avventure stellari. Giocabile sia in prima che in terza persona, la nuova opera di Bethesda è ambientata attorno al 2300, in una galassia colonizzata ad anni luce distante dalla Terra, dopo la fine di una tragica guerra che tuttavia continua ad alimentare nuovi conflitti. Starfield è un’esclusiva Microsoft, potenzialmente esplosiva, ed uscirà su PC e sulle serie Xbox, disponibile dal lancio sul Game Pass. Si dice che arriverà l’11 novembre, speriamo.

GOD OF WAR RAGNAROK

Chissà se il crepuscolo degli dei versione Santa Monica’s Studio arriverà davvero entro la fine del 2022 su Playstation 4 e 5, come hanno dichiarato gli sviluppatori. In ogni caso tornare nel nerboruto corpo cinereo di Kratos, ormai trapiantato tra i miti norreni dopo le elleniche sue mattanze, non può che destare un forte desiderio anche in chi sta giocando solo ora lo strepitoso God of War del 2018, appena giunto su PC in un adattamento notevole.

BAYONETTA 3

Sarà questo l’anno del ritorno della strega per eccellenza, già protagonista di innumerevoli liste di “giochi più attesi” del passato? Pare di sì. La grazia, la sensualità e la potenza della fattucchiera di Platinum Games saranno un’esclusiva per Switch, inducendoci a vivere, ancora una volta, una sfrenata e apollinea danza marziale tra angeli e demoni.

LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD 2

Lo immagino poco prima di natale, il seguito di quel capolavoro che è Breath of The Wild, come tante altre leggende di Zelda, per sognare oltre le celebrazioni festive. Potrà magari essere rimandato, ma come sempre la nuova Leggenda lascerà un segno, in qualsiasi tempo essa sia pronta.

HOLLOW KNIGHT SILKSONG

Non c’è attimo, durante gli eventi di presentazione Nintendo detti “Direct”, in cui io non speri che si torni a vedere il seguito di Hollow Knight, opera d’arte bidimensionale e insettiforme uscita nel 2017. Si tratta di un seguito per Switch da tempo ormai annunciato ma precipitato nel mistero e tra la bruma virale della pandemia. Sappiamo tuttavia che esiste ancora ed è in via di sviluppo.

EARTHBLADE

Il nuovo progetto di Extremely Ok Games, responsabili di quell’ascesa introspettiva e memorabile che fu Celeste. Heartblade, con le sue suggestioni ludiche alla Secret of Mana, sarà un gioco d’avventura ed esplorazione in pixel-art ma si è visto ancora pochissimo, un gioco celato in un volontario mistero che alimenta oltremodo il suo fascino e la sua piena rivelazione.

