L'UNICO GRUPPO FACEBOOK A CUI VALE LA PENA ISCRIVERSI: I VENT'ANNI DI ROMA BY NIGHT 1980-1999! LA CREATURA DI CORRADO RIZZA È UNA MINIERA DI FOTO PAZZESCHE DEL POPOLO DELLA NOTTE, DA DAVID BOWIE A JAMES BROWN, DA MONICA BELLUCCI A MOANA POZZI. LOCALI, DEEJAY, FESTE, RITAGLI DI GIORNALE, REMIX INTROVABILI DELL'EPOCA CHE HA CREATO LE DISCOTECHE DI OGGI. ''BARISTI, SPACCIATORI, PUTTANE E GIORNALAI, POLIZIOTTI, TRAVESTITI, GENTE IN CERCA DI GUAI. PADRONI DI LOCALI, SPOGLIARELLISTE, CAMIONISTI. METRONOTTE, LADRI E GIORNALISTI''

AMARCORD IL DJ CORRADO RIZZA E IL GRUPPO FACEBOOK SULLA VITA IN CITTÀ DAL 1980 AL '99

Maria Egizia Fiaschetti per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

«Una seconda Dolce vita». Periodo di grandi trasformazioni che a Roma è coinciso con uno dei momenti più prolifici per la club culture . Ripercorre quella stagione vissuta da protagonista Corrado Rizza, 58 anni, dj e produttore, tra i fondatori del gruppo Facebook «Vent' anni di Roma by night 1980-1999» con quasi 9mila iscritti, che punta al traguardo dei 10mila: «Dentro ci trovi tutti quelli veri, testimoni di un racconto collettivo dal quale abbiamo bandito i post con le copertine dei dischi e i video di YouTube», spiega Rizza, che oggi vive a Miami, autore di numerosi libri (tra gli altri I love the nightlife con il leggendario dj Marco Trani, scomparso nel 2013 a 53 anni) e del documentario Larry' s Garage su Larry Levan, demiurgo del newyorkese Paradise Garage.

La pagina social non è un' operazione nostalgia, «ma un po' come una Wikipedia di quegli anni romani»: galleria di ricordi e documenti spesso inediti che ricostruiscono l' atmosfera e le trame di una città molto diversa. «Ricca, opulenta, che soltanto dopo abbiamo scoperto essere inquinata dalla politica e dal malaffare». Gaudente, ma pervasa da un fermento internazionale: «Il clima che respiravi a Roma, l' energia creativa erano gli stessi di New York, Rio, Tokyo.... Tra gli studi di Cinecittà e lo show televisivo Fantastico la Capitale attirava personaggi da tutto il mondo e la sera dove andavano a ballare? Al Gilda, al Piper, all' Histeria, al Much More...».

Nel frattempo, il «virus del dj», professione non ancora inflazionata, iniziava a propagarsi: «Io ho iniziato perché mi piaceva la musica, guardavo gli altri dj ed ero affascinato dalla loro abilità nel tenere la pista. A differenza dell' ascolto solitario, impegnato, dei concept album in discoteca si tagliava il pezzo, si mixava...». Da pionieri a «termometri» per i negozi di import e per le radio, grazie al contatto privilegiato con il pubblico, che consentiva loro di captare gusti e tendenze in presa diretta.

Rizza ritiene importante trasmettere ai giovani i contenuti e i valori di quella esperienza irripetibile: «Dopo i Sessanta e i Settanta noi pensavamo di essere arrivati al capolinea, invece...».

Associati spesso allo stereotipo dello yuppismo rampante, dell' ostentazione kitsch tutta nani e ballerine, in realtà gli Ottanta sono stati seminali per la penetrazione della cultura americana, che all' epoca era «fantascienza», per l' house music e una mentalità più libera e disinibita: «Paradossalmente la trasgressione, l' omosessualità e la transessualità erano più accettate allora. Il brano Gente della notte di Jovanotti descrive alla perfezione quella tribù: "Baristi, spacciatori, puttane e giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai. Padroni di locali, spogliarelliste, camionisti. Metronotte, ladri e giornalisti..."».

