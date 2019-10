CAFONALINO - COME SI MAGNA A PIAZZA DI SPAGNA! E SOPRATTUTTO, SI BEVE! DOLCE & GABBANA PRESENTA I NUOVI TESSUTI NELLA SUA BOUTIQUE ROMANA E BRUNO VESPA FA ASSAGGIARE I GIOIELLINI DELLA SUA CANTINA – GIANNI LETTA, GIULIO MAIRA, VALERIA LICASTRO, SIMONETTA MATONE, CONCITA BORRELLI, MARISELA FEDERICI: PROSIT!

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

giulio maira marisela federici bruno vespa foto di bacco

Sartoria e grandi vini Il salotto è perfetto

Roberta Marchetti per “il Messaggero”

L'alta sartoria da ammirare gustando vini eccellenti. Un happening made in Italy ieri sera a Piazza di Spagna, nella maestosa boutique, dove sono stati presentati i nuovi tessuti della maison - circa cinquecento - a cui non potevano mancare i clienti più affezionati, come il Maestro di scherma Renzo Musumeci Greco e Marisela Federici, e gli amanti del buon bere.

gianni letta bruno vespa foto di bacco

Nelle insolite - ma neanche poi tanto - vesti del sommelier' Bruno Vespa, che ha fatto assaggiare i gioiellini della sua cantina agli ospiti e ai tanti amici accolti con un bel prosit, tra cui Gianni Letta, Valeria Licastro, la giornalista Concita Borrelli con Fulco Ruffo di Calabria, Simonetta Matone - giudice minorile spesso ospite a Porta a Porta - e Luigi e Raffaella Chiariello, arrivati con la figlia Annamaria.

augusta e bruno vespa foto di bacco

Giornalista di professione, vignaiolo per passione, Vespa ha iniziato questa avventura nel 2014, insieme ai figli Federico e Alessandro, trasformando una vecchia masseria in Puglia, a pochi chilometri da Manduria, nel cuore del Salento, nel suo inebriante sogno, oggi realtà più che affermata.

bruno vespa foto di bacco (1)

Tra i saloni in marmo che richiamano gli antichi fasti della città eterna, all'interno di un solenne palazzo del Cinquecento a pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti, fra gli abiti hanno sfilato i calici, ognuno servito insieme al suo finger food per esaltarne al massimo le qualità. Si inizia con uno spumante rosato del 2016 accompagnato da Uramaki, poi è il momento del Flarò 2018, rosato fermo da uve di Negramaro, arrivato insieme a deliziosi datterini essiccati con spuma di burrata alle alici. Giro di boa con un Primitivo di Manduria Riserva, fiore all'occhiello della cantina, abbinato a piccoli friabili al parmigiano con tartare di filetto e dulcis in fundo il passito con frolle di ogni tipo. Cin cin.

