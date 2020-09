CAFONALINO DELL’EROS CAPITALE - GIORNALISTI, ATTRICI E ARTISTI POSANO DAVANTI A TETTE E CULI NON PIXELATI ALLO STADIO DI DOMIZIANO PER IL VERNISSAGE DELLA MOSTRA “EROS CAPITALE”, CHE RACCOGLIE GLI SCATTI DI SEI FOTOGRAFI CHE GIOCANO SUL CONNUBIO TRA SENSUALITÀ E ROMA - PAOLO MIELI ACCORRE SUBITO A GUARDARE LE IMMAGINI SCATTATE DA GIUSEPPE DI PIAZZA CON SEI BELLE DONZELLE SENZA VELI - C’ERANO ANCHE ANGELO BUCARELLI, MARGHERITA TIESI, CARLO PUCA, VERONIKA LOGAN E… – FOTOGALLERY PEPERINA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

giuseppe di piazza angela lo priore mirta lispi roberto chiovitti ada masella fabio lovino foto di bacco

Corpi, fotografia e sensualità allo Stadio di Domiziano

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera - ed. Roma”

Sei fotografi per raccontare l' Eros in versione Capitale. Gioca sul connubio con Roma, città sensuale, accogliente, generosa nel mostrare la sua bellezza e intimità, il titolo della mostra organizzata dall' associazione Roma Fotografia.

Un concetto sublimato dalla scelta di uno scenario che seduce la memoria collettiva: lo Stadio di Domiziano, spazio archeologico a due passi da piazza Navona. Il vernissage è un' occasione per riflettere sul tema del Desiderio, attorno al quale si applicano i protagonisti della collettiva tra cui Angela Lo Priore, arrivata da Milano per accompagnare le sue immagini di una geisha senza veli, scattate sui tetti di New York in un dicembre di dieci anni fa.

paolo mieli margherita tiesi foto di bacco

Sono sei le foto selezionate per l' evento da Giuseppe Di Piazza, giornalista, scrittore e fotografo che osserva il corpo femminile, nel dettaglio della sua perfezione, come si ammira un paesaggio. Ecco Fabio Lovino, noto per i suoi ritratti ai volti del cinema, che saluta gli ospiti accanto alla foto di Claudio Santamaria, interprete scelto per rappresentare la beatitudine, nella postura del santo e martire Sebastiano.

Nel parterre, tra gli scatti di Mirta Lispi, Ada Masella, Roberto Chiovitti, ecco le attrici Veronica Logan, Margherita Tiesi, Pilar Abella, Mia Benedetta, la soprano Adriana Mileto, l' artista Annalaura di Luggo, Paolo Mieli, Angelo Bucarelli, lo scrittore Carlo Carabba, e molti altri.

