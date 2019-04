CAFONALINO - LA FESTA PIÙ DIVERTENTE (E FOLLE) DELLA MILANO DESIGN WEEK 2019 È FIRMATA TOILETPAPER E YOOX - NEL SALONE D’ONORE DELLA TRIENNALE UNA CENA IN STILE OKTOBERFEST CON PATTINATORI, SETTE DRESS CODE DIVERSI, PHOTOCALL CON AEREI IN PARTENZA E UN DJ SET «MOBILE» FINO A TARDA NOTTE - DA BARBARA BERLUSCONI A MARIA ELENA BOSCHI, DA RENATO POZZETTO A GHALI FINO A MARICA PELLEGRINELLI, ECCO CHI C’ERA - FOTOGALLERY

Stefania Saltalamacchia per https://www.vanityfair.it

La cena in stile Oktoberfest, i cocktail serviti da pattinatori in abiti da sera, il photocall con set di aerei in partenza, artisti di strada e un unconventional DJ set fino a tarda notte su consolle mobile by Sergio Tavelli. Ecco (alcuni) degli ingredienti della serata più divertente e folle della settimana del Design: la festa firmata TOILETPAPER, l’irriverente rivista di sole immagini creata da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, e YOOX, lo store online di lifestyle leader nel mondo, realizzata in collaborazione con Triennale Milano.

Parola d’ordine del sorprendente evento nel Salone d’Onore della Triennale è stata «CONFUSION»: una serata all’insegna del paradosso e fuori dagli schemi come è solito accadere nei party Toiletpaper; un susseguirsi di momenti inaspettati, tante feste in una sola, che hanno lasciato gli ospiti sbalorditi e divertiti, in perfetto stile YOOX.

Il tema della serata è stato il «non tema», che ha dato origine a una inaspettata e ironica confusione di stili e riferimenti: inconsapevolmente gli ospiti, hanno, infatti, ricevuto inviti con sette diversi dress code (da Wedding Crasher a Wanna Be Influencer, da Cat Lovers a God Save the Queen, da Sunset Boulevard a Lega Nerd e Midnight Cowboy), e, al loro arrivo, sono stati accolti da un annunciatore in abiti d’epoca, al suono di trombe.

A fare gli onori di casa Federico Marchetti, presidente e AD di YOOX NET-A-PORTER, Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, e Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano. In pista, Renato Pozzetto, Geppi Cucciari, Ghali, Victoria Cabello, Melissa Satta, Marica Pellegrinelli, Paola Barale, Luca Tommassini, Susy Laude e Dino Abbrescia, Tea Falco, Beatrice Vendramin, Saul Nanni, Maria Elena Boschi, Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri, Paride Vitale, Carlo Capasa, Angela Missoni, Roberta Armani, Goga Ashkenazi, Gaia e Beatrice Trussardi, Massimo Giorgetti, Andrea Rosso, Simone Marchetti, Tamu Mc Pherson, Diego Passoni e Pier Mario Simula, Caroline Corbetta, Davide Oldani, Syria e Pierpaolo Peroni, Candela Pelizza, Gianluca Cantaro, Yuri Ancarani, Olimpia Zagnoli, Alberto Biagetti e Laura Baldassari, Barnaba Fornasetti, Stefano Seletti, Charley Vezza, Fabio Novembre, Karim Rashid, Stefano Giovannoni e Elisa Gargan, Job Smeets.

Oggetto virale della festa: i cappellini «Made In Catteland, Confusion Party x YOOX», creati esclusivamente per la serata e disponibili anche in serie limitata su YOOX.

