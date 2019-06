CAFONALINO JAZZ – NEL GIARDINO SEGRETO DELL’HOTEL HORTI 14, A TRASTEVERE, IL MITICO JAZZISTA PAT SENATORE HA SALUTATO L’ARRIVO DELL’ESTATE CON UNA JAM SESSION RINFRESCANTE – IN PISTA TONY RENIS, LA STAR DELLA LIRICA VITTORIO GRIGOLO, PAOLO PAVONE, DUNDAR KESAPLI, DANIELA JACOROSSI, PATRICIA RUSPOLI E LA BOMBASTICA XENIA…

pat senatore jazz quartet foto di bacco

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Pat, jazzista Usa «Vivo sul Tevere fonte di energia»

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

paolo pavone e jacqueline steine kaempfe (2) foto di bacco

Roma città del jazz tra festival, club, e musicisti arrivati per restare. E' il caso di Pat Senatore, jazzista, compositore, produttore: ha lasciato gli States e scelto di vivere a Trastevere. «Ogni giorno apro la finestra e mi affaccio su Ponte Sisto e il Tevere: sono per me una grande fonte di energia e di ispirazione».

pat senatore foto di bacco

Il buen retiro romano è arrivato dopo una carriera ricca di incontri e di viaggi: ha suonato negli anni 60 per i soldati americani in Vietnam insieme a Bob Hope, alla Casa Bianca per il presidente Johnson e a Londra per la regina Elisabetta. Prima di godersi la vista sul fiume e sulla marea internazionale che transita tra i vicoli, ha guardato a lungo l' oceano dal suo locale sulla spiaggia di Malibu, Pasquale' s. E giovedì 13 giugno ha salutato la bella stagione nel giardino segreto di Horti 14, con i colleghi italiani Carlo Atti, Pietro Lussu, Marco Valeri.

