MARIA FRANCESCA PROTANI, GIOVANE COMPAGNA DI VINCENZO CRIMI, REUCCIO DELLE FARMACIE A ROMA, HA VOLUTO SALUTARE AMICI E TARDONE CON IL PARTY A TEMA "CHEERS". RIGOROSO IL DRESS CODE: GLI UOMINI IN CAMICIA BIANCA, LE DONNE CON LE MERCANZIE AL VENTO - GRAN PASSERELLA DI GNOCCHE - TRA GLI OSPITI IGNAZIO LA RUSSA E LA DEBORDANTE LILIAN RAMOS, IL PRINCIPE GIOVANELLI

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Dagonews

ignazio la russa maria francesca protani giovanni antonio macchiarola valeria venuto foto di bacco

Maria Francesca Protani, giovane compagna di Vincenzo Crimi, reuccio delle farmacie a Roma, ha voluto salutare amici e tardone con il party a tema “Cheers”. Rigoroso il dress code: gli uomini in camicia bianca, le donne con le mercanzie al vento. Gli invitati hanno inforchettato senza tregua, ballando sulle note delle hit estiva. Gettonatissimo il brano “Far l’amore” di Bob Sinclair, remix del brano di Raffaella Carrà “A far l’amore comincia tu”, tanto per dare l’illusione di essere in una scena de “la Grande Bellezza”. Tra gli ospiti Ignazio La Russa, la debordante Lilian Ramos, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi. Gran delegazione di gnocchette smaniose, mandrilloni di vecchio conio, carampane intramontabili e inossidabili party-giani.

