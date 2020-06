CAFONALINO – EFFETTI NEFASTI DELLA RIAPERTURA: MATTEO RENZI CHE PRESENTA IL SUO INUTILE LIBRO UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE – DOPO AVER OCCUPATO LA GALLERIA BORGHESE (CHISSA' QUANTO HA PAGATO), IL SENATORE SEMPLICIOTTO DI RIGNANO HA INVASO IL CHIOSTRO DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI – C’ERANO TUTTI GLI ULTIMI SAMURAI DEL RENZISMO MORENTE: LA BOSCHI, MARATTIN, GIACHETTI E MALGRADO LA PRESENZA DELL’EX AD DI ATLANTIA CASTELLUCCI NON E' CROLLATO NULLA - L’AMMISSIONE: “GOVERNIAMO CON IL M5S SOLO PER NON FAR VINCERE I SOVRANISTI…” – VIDEO

"Solo per non far vincere i sovranisti". Confessione di Matteo Renzi

Da www.liberoquotidiano.it

“Governiamo con il M5S solo per non far vincere i sovranisti”. Queste le parole di Matteo Renzi, Italia Viva, durante la presentazione del suo libro, La Mossa del Cavallo, presso il chiostro del Pio Sodalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore in Lauro a Roma. Una sorta di confessione spudorata, quella dell'ex premier, pronto a tutto contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Matteo Renzi e la sua Mossa del cavallo

Da www.formiche.net

È cominciato il tour di presentazioni del nuovo libro di Matteo Renzi, La mossa del cavallo. Come ricominciare, insieme, edito da Marsilio. Da due settimane negli scaffali delle librerie, il saggio è primo nella classifica della sua sezione.

“Gli incontri di presentazione – si legge in un comunicato del partito Italia Viva -, nel rispetto della sicurezza e della normativa relativa al distanziamento sociale, saranno l’occasione per condividere le proposte contenute nel libro da mettere subito in campo per la ripartenza del Paese sul piano economico, politico, sociale, sui temi dell’educazione, del digitale, dell’idea di futuro da costruire insieme”.

Da quanto si legge sul sito dell’ex presidente del Consiglio, La mossa del cavallo “è un autentico manifesto programmatico e mette a fuoco i cantieri da cui è urgente ripartire: un’Europa dei popoli, non dei burocrati; lavoro e innovazione; una riforma della giustizia e dello Stato, per semplificare i meccanismi farraginosi che ostacolano un’azione agile e tempestiva; un’istruzione e una sanità completamente ripensate nel loro impianto”. Con questo testo, Renzi parla di “valori condivisi e non negoziabili, in un’inedita declinazione del genio italico”.

Per Renzi il libro è un atto di fiducia, rivolto specialmente ai giovani: “Ho avuto l’onore di servire il mio Paese ai più alti livelli. Adesso voglio aiutare questi ragazzi a cambiare il mondo”, spiega Renzi.

Durante la presentazione a Roma, al chiostro del Pio Sodalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore in Lauro, il leader di Italia Viva ha parlato di attualità: “Governiamo con M5S solo per non far vincere i sovranisti”.

Erano presenti Arianna Furi, Davide Faraone, Ettore Rosato, Ivan Scalfarotto, Silvia Fregolent, Maria Elena Boschi e Luciano Nobili, Francesco Bonifazi e Roberto Giachetti, Luigi Marattin e Mauro Marino.

