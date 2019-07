CAFONALINO – “ROMA-MILANO ANDATA E RITORNO”: TRA MAXXI E TRIENNALE, UN CICLO DI INCONTRI CERCA DI GETTARE UN PONTE TRA LE DUE METROPOLI D’ITALIA – MASNERI E CHICCO TESTA, SAVERIO RAIMONDO, PAOLO CONTI E GIUSEPPE DI PIAZZA: AL PRIMO APPUNTAMENTO GRAN RIUNIONE DEL PARTITO DELLA ZTL CHE DISCETTA DI SPAZI URBANI

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

CULTURA: DAL MAXXI ALLA TRIENNALE GLI INCONTRI 'ROMA-MILANO ANDATA E RITORNO'

federica tittarelli cerasi foto di bacco

(AdnKronos) - Un ciclo di incontri per gettare un ponte culturale tra Roma e Milano con la partecipazione di artisti, manager, professionisti dello spettacolo e della comunicazione, creativi, scrittori. E' lo scopo del progetto 'Roma-Milano Andata e Ritorno.

Dialoghi Contemporanei sulle Città' che vede in questi giorni un passaggio di testimone fra Maxxi e Triennale, due centri di produzione culturale con un pubblico in comune, e una partnership annunciata a inizio 2019.

saverio raimondo foto di bacco (2)

Triennale Milano e Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con questo nuovo progetto (sponsorship di Trenitalia) portano avanti e rafforzano la collaborazione avviata tra le due istituzioni con il Premio Nazionale di Architettura.

chicco testa foto di bacco (1)

"Le due città unite da collegamenti diretti sempre più veloci, stanno sperimentando negli ultimi anni un annullamento delle distanze, quasi fossero l'una il prolungamento dell'altra. Grazie all'Alta Velocità - spiega l'ideatrice e curatrice del progetto Roberta Petronio - le due città vivono un allargamento della territorialità urbana che coinvolge gruppi sempre più ampi di persone, abituate a spostarsi e a vivere 'tra', per lavoro, per amore, per semplice curiosità. Ma le due città, nonostante i continui contatti, quanto si conoscono, al netto dei fondamentali?".

angelo bucarelli michele masneri foto di bacco

CULTURA: DAL MAXXI ALLA TRIENNALE GLI INCONTRI 'ROMA-MILANO ANDATA E RITORNO' (2)

(AdnKronos) - Dopo il primo incontro del 19 giugno scorso al Maxxi, dove è stato gettato il seme del dibattito sul tema del Tempo nelle due città con la domanda 'Quanto vale un'ora a Roma e quanto vale la stessa unità di tempo a Milano?', venerdì 5 luglio in Triennale (alle 19,15) è in programma il secondo talk sullo stesso argomento, affrontato con il contributo di Germano Lanzoni, l'attore de 'Il Milanese Imbruttito'; Adelaide Corbetta, presidente The Circle Italia; Antonio Monti, regista Le Iene; Giuseppe Di Piazza giornalista (Corriere della Sera) e scrittore, e il designer e artista Stefano Russo, introdotti da Marco Sammicheli, International Relations Chief Officier Triennale Milano.

michele masneri foto di bacco

L'obiettivo del progetto 'Roma-Milano a/r' è far emergere la comunità che si muove abitualmente tra Roma e Milano e allo stesso tempo attivare una relazione più profonda tra i suoi appartenenti per aumentare il grado di conoscenza reciproca delle due città, fuori dagli stereotipi. E' per questo motivo che i successivi incontri del 9 luglio al Maxxi (ore 21) e del 12 luglio in Triennale (ore 19,15) affronteranno il tema degli Spazi Urbani: 'Come cambiano e come ci stanno cambiando?'.

roberta petronio federica tittarelli cerasi foto di bacco

Ne parlano (a Roma) il comico e autore Saverio Raimondo; il manager e scrittore Chicco Testa; Carlo De Vito (presidente FS Sistemi Urbani); Clara Tosi Pamphili, storica della moda e del costume e vice presidente Palaexpo; Michele Masneri (Il Foglio); Paolo Conti (editorialista Corriere della Sera), introdotti da Margherita Guccione, Direttore Maxxi Architettura. A Milano Antonio Calabrò, direttore Fondazione Pirelli e vice presidente Assolombarda; lo stilista Antonio Marras e lo storico dell'arte Filippo Cosmelli, introdotti da Lorenza Baroncelli, direttore artistico Triennale Milano.

lupo lanzara foto di bacco carlo de vito foto di bacco (1) clara tosi pamphili foto di bacco carlo de vito paolo conti chicco testa clara tosi pamphili foto di bacco irene de vico fallani foto di bacco giuseppe di piazza foto di bacco i relatori paolo conti foto di bacco chicco testa foto di bacco (2) giulia barela e federica pecci ruggieri foto di bacco saverio raimondo foto di bacco (3) simona de santis barbara belli foto di bacco saverio raimondo michele masneri foto di bacco saverio raimondo foto di bacco (1) teresa azzalini e laura melidoni foto di bacco carlo de vito foto di bacco (2)