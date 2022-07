CAFONALINO! – A VIA VENETO SI CELEBRA LA DOLCE VITA CHE FU TRA STELLE CADENTI, DRAG QUEEN E TETTE AL VENTO – IN PASSERELLA, TRA UNA MILLY CARLUCCI CON PROLE AL SEGUITO E UN SORNIONE STEFANO COLETTA, LA DRAG QUEEN FABIO NOCERINO CHE HA INDOSSATO L'ABITO ORIGINALE DI ANITONA EKBERG CREATO PER IL FILM "LA DOLCE VITA, “THE KING OF PAPARAZZI” RINO BARILLARI IN VERSIONE PAPALINA . E POI BRUNELLO CUCINELLI, NANCY BRILLI PAILLETTATA E...

Federica Sbrenna per “Il Messaggero”

via veneto

Tutto passa, tranne Roma: città fortunata, invincibile ed eterna. Lo diceva Tito Livio e negli anni lo hanno riconfermato celebrità come Alberto Sordi, Gianfranco Ferrè, Ennio Flaiano: artisti, stilisti e scrittori di fama internazionale. Ognuno di loro ha calcato almeno una volta il mattonato di Via Veneto, teatro della Dolce Vita, dove oggi possiamo ancora affermare che Roma è di moda.

Con questo incipit, ieri sera, la storica via è stata invasa da star e paparazzi: su iniziativa di Stefano Dominella, con la direzione artistica di Guillelmo Mariotto, si è tenuto uno spettacolo-evento che ha raccontato l'alto artigianato Made in Italy.

stefano dominella brunello cucinelli alessandro onorato stefano coletta foto di bacco

Riflettori su via Veneto allora, dopo le polemiche insorte nelle ultime ore tra residenti e commercianti per chiusure al traffico e deviazioni. Fra i primi ad arrivare alla sfilata la conduttrice Milly Carlucci con la figlia Angelica, in lungo a scacchi giallo e cerchietto in strass. La raggiungono le attrici Grazia Schiavo, Margherita Tesi, Angelica Giusto, Jun Hichikawa, la regista Cinzia Th. Torrini; il direttore di Rai1 Stefano Coletta, lo scenografo Gaetano Castelli. In prima fila applaude Alessandro Onorato, assessore alla Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale. Sul maestoso palco di 30 metri, due presentatori d'eccezione: Ema Stokholma e Pino Strabioli.

rino barillari in versione papalina foto di bacco (1)

Introducono di volta in volta i quadri moda interpretati da modelle internazionali, alternati a performance di danza eseguite dall'étoile Alessio Rezza, con i ballerini del Corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Rossano Giuppa dirige una sfilata di 100 abiti. Poi il tributo ad Anika Ekberg, sulle note della tromba di Michele Civitano e delle percussioni del TORQ Percussian Quartet. La magia prosegue con l'avvento sul palco di Nancy Brilli, in abito black dal corpetto paillettato, e Paola Minaccioni che indossa l'abito originale della Magnani in Risate di gioia: le attrici recitano brani tratti da opere legate a Federico Fellini, Ennio Flaiano e Anna Magnani.

pino strabioli ema stokholma foto di bacco

Polvere di stelle sul grande schermo mentre scorrono le immagini di una Dolce vita reinterpretata, alla presenza del maestro Rino The King Barillari, protagonista dell'omaggio alle iconiche figure dei paparazzi. La serata si conclude con l'ingresso dei protagonisti dello show: la platea acclama i designer Alessandro Consiglio, Guillermo Mariotto, Francesca Liberatore e il giovane Federico Firoldi. E l'ospite d'onore, l'imprenditore Brunello Cucinelli, le cui creazioni sono un inno alla colta bellezza.

