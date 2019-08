FUNERALINO – PIÙ DI CENTO PERSONE NELLA CHIESA DI SAN BELLARMINO, A ROMA, PER L’ULTIMO SALUTO AD ANTONIO MARINI, IL PM CHE HA INDAGATO I PIÙ ECLATANTI CASI DI TERRORISMO IN ITALIA NEGLI ANNI SETTANTA - LA BARA PORTATA DA ANTONIO MARIA RINALDI, IL SALUTO DI GIANNI LETTA ALLA VEDOVA ELISABETTA E LA COMMOZIONE DEGLI AMICI - GALLERY

fiori per antonio marini

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Claudio Lollobrigida per www.romah24.com

C’erano più di cento persone questa mattina, venerdì 23 agosto, nella chiesa di San Bellarmino, per dare l’ultimo saluto ad Antonio Marini, uno dei più noti pubblici ministeri della Procura di Roma. Spentosi nella notte del 21 agosto, a 78 anni, dopo una lunga malattia, Marini abitava a via Panama, nel cuore dei Parioli.

funerale del magistrato antonio marini foto di bacco l ultimo viaggio

Pochi minuti prima delle 11, il feretro ha raggiunto la chiesa, accompagnato dal rintocco delle campane che hanno spezzato, per pochi secondi, il silenzio di un quartiere ancora semivuoto. E sotto al timido sole di questo venerdì di fine estate, con la moglie Elisabetta e il figlio Edoardo, amici, colleghi, forza dell’ordine e conoscenti erano lì ad accogliere il togato. Per tributargli un ultimo abbraccio, una preghiera o anche solo una dimostrazione del rispetto che tutti, nel quartiere e non solo, nutrivano per lui.

gianni letta saluta elisabetta marini foto di bacco (2)

Sì, perché Marini era un uomo di giustizia. E di verità. Nelle vesti di pubblico ministero, era stato in prima linea nei più eclatanti casi di cronaca giudiziaria fin dagli anni Settanta: il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse, l’attentato a Giovanni Paolo II ad opera di Alì Agca e l’omicidio della studentessa universitaria Marta Russo sono forse i più famosi.

funerale del magistrato antonio marini foto di bacco (2)

Non a caso, nell’ambiente era conosciuto come il “magistrato antiterrorismo“. Un titolo che inorgoglisce tutto il quartiere dove lui abitava. E che oggi si è stretto attorno al suo ricordo.

