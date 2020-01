MUCCASSASSINA FOREVER! – METTETE A LETTO I PUPI: LA PIÙ FOLLE E TRASGRESSIVA DELLE SERATE ROMANE COMPIE TRENT'ANNI– TRE DECADI DI SESSO, MASCHIONI E MICIONI, TRANS E TRAVESTITI, MA ANCHE CULTURA E BATTAGLIE SOCIALI. E SOPRATTUTTO VIP E CELEBRITÀ LOCALI E INTERNAZIONALI, CON O SENZA INVITO. EPICA RIMANE QUELLA VOLTA IN CUI ARRIVARONO LE SPICE GIRL CREDENDO DI NON ESSERE RICONOSCIUTE E… – VIDEO + FOTO D'ARCHIVIO

Foto d’Archivio di Luciano Di Bacco

Gabriella Sassone per Dagospia

2006 naike rivelli a muccassassina 2007 rita rusic a muccassassina

Muccassassina compie 30 anni. 30 anni di “corna” al massimo volume, in cui se ne son viste di tutti i colori. 30 anni di divertimento, trasgressione, ironia, goliardia, follie, eccessi, musica, performance mozzafiato, balletti hot memorabili, ospiti famosi, dj da tutto il mondo ad alternarsi in consolle di settimana in settimana, tra corpi desnudi e sudati, occhiate spermatozoiche, spogliarelli, piume, paillettes, tacchi assassini, tatuaggi, borchie.

2001 vladimir luxuria con rocco casalino ospite di muccassassina

Balli e sballi, tanta voglia di sesso e di rimorchiare nell’aria, maschioni e micioni infoiati, trans in transito e fatali regine del travestimento. Ma anche cultura, prevenzione verso le malattie sessualmente trasmissibili, diritti, battaglie sociali come quella contro l’anoressia, quella animalista contro le pellicce con Marina Ripa di Meana.

2005 donatella rettore a muccassassina

Trent’anni anni in cui celebrities internazionali arrivano anche senza invito, come quella indimenticabile notte rimasta nell’albo d’oro del club in cui si presentarono le Spice Girls, credendo (ahiloro!) di non essere riconosciute e divertirsi in pista indisturbate. Ma costrette a fuggire a gambe levate dopo un po’ per l’abbraccio da togliere il respiro della folla. O le notti muccate di Rupert Everett, David LaChapelle, Grace Jones, Michael Pitt, Alexander McQueen.

2013 er piotta e la karl du pigne'

patty parvo a muccassassina

Chiunque, dalla A alla Z tra i divi e le divine di casa nostra, è stato almeno una volta a Mucca. Da Moana Pozzi a Francesco Totti e Ilary Blasi, da Mara Venier a Sabrina Salerno, da Barbara D’Urso a Amanda Lear, Manuela Arcuri a Rita Rusic, da Patty Pravo a Franca Leosini, da Maria Grazia Cucinotta a Cicciolina, da Roberto D’Agostino a Loredana Bertè, da Michele Cucuzza a Cristina D’Avena, da Serena Dandini a Valerio Mastandrea, da Claudia Gerini alle iconiche Loretta Goggi, Rettore, Heater Parisi, Lorella Cuccarini. Ultime attrazioni in consolle, proprio venerdì scorso, una coppietta peperina niente male, Asia Argento e Vladimir Luxuria (che proprio qui dal 1993 in veste di art-director mosse i primi passi verso la notorietà): Asia alle prese col suo dj-set, Vlady a farle da vocalist.

sabrina salerno sul palco du muccassassina

2015 claudia gerini manuela moreno mariagrazia cucinotta e caramella

All’appello muccato manca solo la regina delle icone gay: Raffaella Carrà, che lo scorso anno sotto Natale inviò però un videomessaggio di auguri. E come dimenticare la sera che un mito come Renato Zero fu rimbalzato all’ingresso dai door-selector? Come mai? Non sarà stato riconosciuto? O si temeva l’assalto dei focosi fans sorcini? Insomma, oltre 1.500 nottate memorabili che hanno fatto della one-night di tendenza Lgbt e gay-friendly, ma che piace a tutti i sessi e a tutte le età, un fenomeno di costume che detta mode e tendenze, in scena ogni venerdì al Qube di via di Portonaccio.

il bacio tra asia argento e luxuria a muccassassina

2004 franco grillini e la florida

Da party privato, nato dall’urgenza dei soci del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli di dover pagare le bollette dell’associazione e offrire servizi gratuiti alla città, Muccassassina è diventata un cult, un momento di incontro per tutta la comunità: prima locale, poi nazionale ed infine internazionale. Da quel 3 ottobre 1990, nei locali del Mario Mieli all’ombra della Basilica di San Paolo, con l’organizzazione di Luciano Parisi, Mucca è cresciuta insieme al suo pubblico.

heater parisi sul palco di muccassassina

2017 amanda lepore a muccassassina

Sono gli anni in cui “Vogue” di Madonna vende 6 milioni di copie e lancia in tutto il mondo il “Vogueing”, ballo di moda nei gay club, che imita le pose plastiche delle modelle. Moltissime le persone incuriosite che apportano alla festa creatività, energie ed entusiasmo, contribuendo a definire una prima identità di Muccassassina, tra gli altri Roberto D’Agostino, Amanda Lear, Nichi Vendola, Grazia Francescato.

2005 flaminio maphia a muccassassina

claudia gerini a mucca

Ma ben presto bisogna andare a caccia di nuove location, sempre più grandi e attrezzate. Come i padiglioni dell'ex Mattatoio di Testaccio, dove una volta venivano macellati i bovini: fu proprio immaginando un’apocalittica rivolta delle vittime ai loro carnefici - cioè delle mucche ai macellai - che i volontari del Mieli coniarono il nome Muccassassina, ignari di aver tenuto a battesimo una pietra miliare della storia dell’Italia rainbow.

2014 roberto d agostino nunzia garrone

2003 chiara francini a muccassassina

Poi ancora nuove location: si passò al “Grigio Notte”, il “Castello” (ora sala stampa del Vaticano), il “Palladium”, fino ad arrivare all’”Alpheus” e all’odierno “Qube”, le due discoteche più grandi della città. Più che un party, insomma, un marchio, un'icona riconoscibile dal logo creato da Francesco Simonetti: una mucca con l’anello al naso e la falce come certe raffigurazioni stereotipate dell’Otello furioso.

2015 andrea maccarone col sindaco ignazio marino

Si intitola “Epico” il party con cui Mucca festeggia i suoi 30 anni di vita. Andrà in scena venerdì 31 gennaio, nei due piani del Qube (dance floor Pop e House) con un’ambientazione imperiale, un cast internazionale e un super show, sotto la direzione artistica dell’instancabile Diego Longobardi coadiuvato dal direttore tecnico Stefano Mastropaolo. Unicorni, dei dell’Olimpo, Messaline faranno da cornice all’Epico birthday party, dove sono attesi molti ospiti Vip tra cui la senatrice Monica Cirinnà, il regista Metteo Garrone, il giudice tv Guillermo Mariotto, la top Simonetta Gianfelici, la vice presidente dell’azienda Palexpo’ Clara Tosi Pamphili, lo stilista Italo Marseglia, il press agent Angelo Perrone e tanti altri.

2006 la karle du pigne stefano mastropaolo

Dalla Grecia arriverà il Dj guest GSP che si alternerà con i Dj resident Enrico Meloni, Ruslan, Bradshaw; dalla Germania la Drag dj Gloria Viagra con la Voice Diva Tonnic dal Regno Unito. Immancabili on stage con le loro performance la Mucca Dance Company, le Drag La Diamond, Era Splendor, Farida Kant, Melissa Bianchini, La Sheeva e Chiquita Boom Boom.

2015 baby marcelo a muccassassina

“Definire Muccassassina solo una serata gay è farle un torto”, dice Diego Longobardi. “Così come lo “Studio 54” nella New York anni '70, Muccassassina dagli anni '90 ha davvero cambiato il modo di fare serate in Italia: una commistione di spettacolo, musica e show intrecciati, per la prima volta nella storia, con il sociale e la politica Lgbt. Il pubblico da spettatore diventa attore e finito lo spettacolo diventa lui protagonista sul palco, esibendo la sua gioia, le sue coreografie, il suo estro, partecipando a creare un'atmosfera unica”.

2019 cicciolina a muccassassina

2009 alex britti a muccassassina

Longobardi aggiunge: “Da quel 1990 Roma non è più stata la stessa e l'influenza di Mucca sul suo pubblico ha cominciato a fare proseliti, in tutta Italia. Il nostro è un vero e proprio concept party che ha fatto crescere sia il popolo gay che il pubblico etero. Un canale di comunicazione fra due realtà prima parallele che qui hanno trovato il loro punto di congiunzione, fusione, contaminazione. Ed è per questo che artisti, personaggi e i nostri aficionados fanno la fila ogni venerdì da 30 anni per vivere una serata unica”. Non per nulla di Muccassassina si è scritto in ben tre libri: l’autobiografico “Chi ha paura della Muccassassina?” di Luxuria, il romanzo “49 gol spettacolari” di Davide Martini e il librone fotografico “Cafonal” di D’Agostino&Pizzi.

2004 ambra angiolini a muccassassina 2007 rita rusic e amanda lear a muccassassina 2006 vladimir luxuria per i 16 anni di muccassassina 2016 heather parisi a muccassassina 2003 mario venuti a muccassassina 2007 amanda lear a muccassassina 2019 bellezze trans 2013 cristina d avena a muccassassina 2006 naike rivelli diego longobardi

2013 stefania orlando a muccassassina