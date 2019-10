NUDA ALLA META - ROSHELLE (CHI?) SI PRESENTA ALLA PREMIERE DI HUSTLERS COME MAMMA L’HA FATTA: AVEVA SOLO UN PERIZOMA COLOR CARNE, PRATICAMENTE INVISIBILE, E UN ABITO A RETE CON MAGLIE MOLTO LARGHE - L'EX PUPILLA DI FEDEZ A ''XFACTOR'', NOTA PER MOSTRARE IL CULO IN OGNI LUOGO, IN OGNI LAGO E IN OGNI SOCIAL, E' ORA UNA DELLE ''RAGAZZE DI PORTA VENEZIA'' – VIDEO

Da www.fanpage.it

roshelle alla festa del cinema di roma 6

È in corso la 14esima edizione del Roma Film Festival, un evento molto atteso nel mondo del cinema che ogni anno per due settimane propone molti film in anteprima mondiale. Ad attirare le attenzioni del pubblico non possono che essere le star che ogni sera calcano il red carpet, sfidandosi a colpi di stile con i loro look originali e audaci.

roshelle foto di bacco (3)

Quest'anno non sono molti i volti noti che stanno facendo parlare di loro, solo Caterina Balivo nei giorni scorsi aveva incantato tutti con un elegantissimo abito fucsia. Ieri, però, in occasione della première di "Hustlers", c'è stata un'ospite speciale che ha dato scandalo. Si tratta di Roshelle, l'ex concorrente di X-Factor 10 che aveva gareggiato nella squadra di Fedez, presentatasi in versione davvero hot sul red carpet al fianco dell'artista e fashion designer Rediet Longo.

roshelle foto di bacco (2)

La cantante ha indossato un originale abito a rete color oro che rivelava chiaramente il corpo nudo. Certo, portando un perizoma color carne praticamente invisibile e avendo delle maglie più spesse all'altezza del seno, non ha messo in mostra nulla di scandaloso, ma è chiaro che ha lasciato pochissimo spazio all'immaginazione.

roshelle foto di bacco (1)

Per completare il tutto ha scelto dei sandali gold con il tacco alto e ha tenuto i capelli rosa con la ricrescita in vista sciolti con il ciuffo legato in due codine. Anche Rediet Longo si è distinto per esuberanza, sull'outfit total black ha pensato bene di portare una lunga pelliccia animalier. Insomma, a quanto pare in questa edizione del Festival del Cinema di Roma i colpi di testa non mancano: chi sarà la prossima a optare per qualcosa di tanto hot e provocante?

roshelle alla festa del cinema di roma roshelle alla festa del cinema di roma 5 roshelle alla festa del cinema di roma 4 roshelle alla festa del cinema di roma 1 roshelle alla festa del cinema di roma 3

roshelle alla festa del cinema di roma 2